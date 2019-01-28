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蘋果財報前觀察重點 一次看個夠

2019-01-28 17:51經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

在本月初調降上季營收預測後，蘋果明天（29日）將發布的上季財報格外受到矚目，外界預料會是這家iPhone製造商面臨的最嚴峻財報

蘋果本月初表示，上季營收料將比所訂目標低7%以上，而上季是歷來的假日購物旺季，本應有較亮麗的銷售表現。

以下是財經新聞網站Business Insider在蘋果財報公布前夕，列出四個投資人關注的問題 ：

1. 第一次不公布iPhone銷售數量的財報，投資人如何反應？

去年第3季蘋果還公布iPhone銷售數量時，數字是4,690萬支。這次的財報不再公布iPhone的個別銷量，改為只發布硬體產品和服務類產品的營收和利潤率。Loup Ventures分析師Gene Munster估計，服務部門的毛利率約65%。由蘋果此次公布的數字，可看出哪些服務產品帶動了蘋果的成長。

2. 新的會計規則如何影響蘋果的服務部門業績？

這將取決於蘋果使用哪種會計規則。根據華爾街日報的訪調，由於會計計算方法的不同，蘋果服務部門的年成長率最高可有28%，最低只有18%。

3. 中國市場是否已經穩定下來？

蘋果月初預警營收減少時，歸咎於中國市場大失血。投資人勢必特別關注蘋果高層對中國市場是否改善的看法。

4. 蘋果罕見的折價促銷，效果如何？

iPhone新機從不打折的蘋果，迫於銷售減緩，破例在美國市場提供舊機換新機高額優惠促銷，如果效果不彰，似乎宣告蘋果已喪失比競爭者更高的定價能力。

蘋果在中國市場度過寒冷的冬天。 路透
蘋果在中國市場度過寒冷的冬天。 路透
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