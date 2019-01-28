美施壓盟邦禁華為 與中國進行主宰5G新軍備競賽

2019-01-28 11:43 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



根據紐約時報，美國在過去一年展開秘密的全球行動，軟硬兼施地要求盟國，圍堵中國的華為和其他陸企參與各地5G網路建設。美國也正起草行政命令，要禁止國內企業使用中國製電信設備。

英國外相侯俊偉上周抵達華盛頓，開會思考一個關鍵問題：英國是否要冒險破壞與北京的關係，同意美國總統川普政府要求的封殺華為，不讓該公司為替英國打造新世代電腦與電話網路。

波蘭也面臨美國的壓力，禁止華為參與國內5G網路建設。美方官員指出，未來是否駐軍波蘭，要看華沙政府對華為做何決定。

去年春天，美國代表團現身德國傳達一項訊息：使用廉價中國電信設備帶來的經濟效益，會被北大西洋公約組織（NATO）蒙受的安全威脅所超越。

川普政府認為全球正進行新的軍備競賽----涉及的是科技而非傳統武器，但對美國的國安同樣造成威脅。在次於核武的最強大武器均受網路控制的時代，哪個國家主宰5G，就能在這個世紀享有經濟、情報和軍事優勢。

根據現任和前任的美國政府資深官員、情報人員，以及電信業高階主管的訪談，白宮顯然認為5G是場零和遊戲，這場軍備競賽只能有一個贏家。

白宮近幾個月一直在起草一份行政命令，預計未來幾周就會發布，將禁止美企在關鍵電信網路使用中國製設備。這項命令的管制範圍遠超過現行法規，目前只禁止政府網路使用此類設備。

美國向來擔心，中國會在電信和電腦網路安插「後門」，讓中方得以攔截美國政府、軍事和企業通訊；這些憂慮如今更具急迫性，美國警告盟邦，未來6個月至關重要，因為各國紛紛開始標售5G行動網路無線電頻譜，並將簽下建立基礎交換系統的數十億美元合約。