全球鋁市場鬆一口氣！美解除對俄鋁業大亨3家公司制裁

2019-01-28 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



俄國鋁業大亨德里帕斯卡（中）與俄國總統普亭關係密切。路透 分享 facebook 美國財政部27日正式解除對俄羅斯鋁業大亨歐柏嘉（Oleg Deripaska）核心企業的制裁，包括俄羅斯鋁業公司（Rusal）、En+集團和歐洲西伯利亞能源公司（JSC EuroSibEnergo），此舉將緩解全球鋁市場的不確定性。

俄羅斯鋁業公司是全球第二大鋁製造商，去年4月遭到美方制裁時，全球鋁價上漲，近幾月市場預期美國將解除制裁，鋁價又大跌。

英國廣播公司（BBC）報導，美財政部表示，俄羅斯總統普亭的盟友歐柏嘉將繼續受到美方制裁，但他的三家企業將不再受到影響。

財政部國外資產管制辦公室發布聲明稱，「三家公司願意透過廣泛且持續的審計、認證和申報規格，為財政部提供前所未有的透明度，至於對歐柏嘉的所有制裁都將持續有效」。

美國企業團體對川普政府施壓，希望解除制裁。參議院共和黨員和川普政府認為，由於歐柏嘉的事業版圖遍布全球，對他的制裁在全球掀起波瀾，深怕擾亂全球鋁市場。他們表示，歐柏嘉已降低公司股份，因此不再掌握公司大權，表明這起制裁正發揮作用。

美國國會民主黨人試圖阻止此一行動，理由為歐柏嘉與俄羅斯干涉美國選舉的通俄案有關。

美國財政部於去年4月以俄羅斯在全球從事「惡意活動」為理由，鎖定普亭關係密切的政商人士，其中包括與川普幕僚團隊成員曾有生意往來的歐柏嘉。美方所指的惡意活動包含俄羅斯涉嫌干預2016年美國總統大選及國際網絡攻擊。

有國會議員表示，正當特別檢查官穆勒（Robert Mueller）調查川普在2016年總統大選是否與俄國勾結之時，放寬對歐柏嘉關係密切公司的制裁是不恰當的。

現年51歲的歐柏嘉始終是調查中反覆出現的關鍵人物，不只與普亭交情匪淺，並曾在2016年美國大選期間，與川普前競選總幹事馬納福（Paul Manafort）有聯繫。馬納福在去年9月分別對陰謀不利美國和妨害司法罪名認罪。

與歐柏嘉有關係的俄羅斯女模瓦什克維琪（Anastasia Vashukevich）先前聲稱握有俄國協助川普當選的證據，俄國當局上周在機場將她短暫拘留。歐柏嘉一概否認這些指控，並成功向她起訴。