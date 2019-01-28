今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-01-28 06:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



川普讓步恢復聯邦政府運作三周，有助排除市場疑慮。路透 分享 facebook 本周市場聚焦美中貿易談判，美科技超級財報周也是投資人關注焦點；美國聯準會（Fed）將舉行決策會議，美國政府開門，都可能影響市場走向。另外，投資專家看好亞洲新興資產的前景。

●科技超級財報周

本周是美國科技股的「超級財報周」，蘋果與超微29日將公布財報，30日由臉書、高通與特斯拉接棒，31日則有亞馬遜。四分之一的標普500指數成分企業都預定本周公布財報，包括能源巨擘埃克森美福與雪佛龍、工業巨擘奇異，以及製藥巨擘默沙東與輝瑞等。投資人將密切關注這些企業主管對本季展望及未來景氣的看法，以印證之前對成長趨緩的擔憂是否過慮。

●劉鶴訪美 WTO仲裁成變數

中國國務院副總理劉鶴率團前往美國華府，預定30、31日在華府與美國財長米努勤等美國代表，展開新一輪貿易談判，談判焦點之一是中國國有企業在經濟中扮演的角色。一些美國官員主張「北韓模式」，在大陸證明已改變「國企坐大」的政策前，不會取消懲罰性關稅。

但世界貿易組織（WTO）爭議仲裁小組也將調查美國對2,500億美元大陸產品加徵關稅一案展開調查是否違反WTO規定，使美中貿易戰局益發複雜。

●Fed貨幣決策

Fed將於台灣時間31日凌晨3時宣布利率決策，一般預期這次會維持利率不變，焦點轉向Fed打算如何處置資產負債表上持有的公債組合。分析師認為，從Fed官員最近公開談話研判，Fed將決定保留更大一部分的公債，意味停止縮表的時點更近了。

●美股本周可望找回抗跌韌性

美股上周收漲，企業財報大都不錯，Fed據報導將維持較大的資產負債規模，令投資人信心倍增。美國總統川普和國會同意恢復聯邦政府暫且運作三周，也排除另一顧慮。展望本周，美股可望隨美國政府恢復運作，找回抗跌的韌性。

●亞洲新興資產前景光明

彭博資訊調查指出，亞洲新興市場資產前景較光明，主因Fed較不會大幅升息，但美中貿易戰仍是首要隱憂；投資專家看好馬元、中國債市及印度股市。台股的受青睞度則排名第三，新台幣排名第五。