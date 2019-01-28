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歐元區17國 不再發行500元大鈔

2019-01-28 02:36聯合報 美聯社

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歐元區十九個成員國中，有十七國從廿七日起不再發行五百歐元（約台幣一點七萬元）大鈔，但德國奧地利延後至四月廿六日。德國人偏好以現金支付大額款項，去年央行研究顯示，逾六成受訪者至少接觸過五百歐元鈔票一次。

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