若市場再陷動盪 滙豐建議轉進這三大避風港

2019-01-28 00:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



在美股去年12月歷經大跌後，許多投資人都正在找尋潛在避風港，以在市場再陷動盪之際獲得掩護。滙豐控股（HSBC）指出，美國公債、日圓、黃金可能是最佳避風港。

傳統而言，在市場風險居高不下時，這三種資產都是投資人的避險去處，因為相對穩定、流動性高，而最近滙豐針對不同投資組合的權重配置，進行1,000萬次模擬後發現，在股市波動加劇時，短天期的國庫券以最高的風險報酬率與命中率輕易勝出。滙豐多重資產策略部門主管布蘭奇（Pierre Blanchet）表示，日圓的表現居次，第三名則是黃金。

滙豐指出，即便是在殖利率上漲、觸發股市大跌時，國庫券的報酬率依然很高。布蘭奇說：「雖然在債市觸發股市賣壓時，美國公債及股市的正相關性會升高，但各種『避險投資』行為通常會迅速讓兩者的相關性變成負相關，我們的分析發現，高度配置短天期國庫券是最理想的。」

從美國聯準會（Fed）2017年初持續升息以來，對Fed貨幣政策最敏感的美國2年期公債殖利率已翻倍至2.58%，因此人們會認為持有公債是個壞主意（公債價格走勢與殖利率背離），但滙豐近來發現，即便是殖利率走高觸動股市賣壓，公債殖利率也常常在股市挫跌不久之後，就開始下跌，帶動價格上漲。

滙豐的分析也顯示，日圓長久以來的避險港地位仍穩固無虞，在全球經濟成長大幅放緩時，擁有廣大國際投資基礎的日圓表現優異。

布蘭奇表示，若全球金融市場出現資金回流潮，傾向把資金匯回國內的日本投資人，勢頭將壓過把資金匯出日本的外國投資人，結果就是跨國金融市場的避險資金流動可能推升日圓。

黃金的表現則落後於美國公債及日圓，因為風險報酬率較低。滙豐指出，在上次的金融危機中，黃金的避險資產特質被弱勢美元「誇大」了，但因為下次成長趨緩預料不會出現疲弱美元，黃金的吸引力將下滑到某種程度。