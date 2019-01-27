賣房奇招！寫篇短文 送你價值131萬豪宅

2019-01-27 13:27 世界日報 編譯 世界日報 編譯 宋凌蘭 ／綜合報導



加拿大一名女屋主賣屋不成，於是舉辦需付報名費的徵文比賽，只要能以350字以內的短文打動她，就有機會得到價值約131萬美元的鄉村住宅 。(取自臉書) 分享 facebook 加拿大亞伯達省一名女屋主賣屋不成，於是舉辦需付報名費的徵文比賽，只要能以350字以內的短文打動她，就有機會得到她名下價值170萬加幣（約131.6萬美元）的住宅，而她可收取報名費回本。

家住亞伯達省密拉維爾的艾拉．華格納（Alla Wagner）背部受傷後行動不便，必須換屋，但卻一直賣不出去。

1月初她決定舉辦「寫信贏房子」（Write a Letter, Win a House）徵文活動，獎品就是她面積5000平方呎、有琴房還帶酒窖的房子。

參加徵文者需繳交加幣25元（約18.7美元）報名費，同時附上一封長度限於350字的信件或短文，述說為什麼自己應該贏得這場比賽。

華格納希望能吸引6萬人以上報名參賽。如果報名費收入達不到房屋市值170萬元，或另外有人出了好價錢買下這棟房子，報名費會在扣除郵資和銀行手續費用後退回。

華格納表示，眼看房市不佳，這麼做似乎是個好主意，「既可以拿回自己的投資，還能影響某個人的人生。想寫一首詩也好、想寫五個段落的短文也行，最重要的是告訴我，為什麼他們想要住在這裡，它不必非得是悲傷的故事，但一定要能觸動我的心弦。」

華格納還說：「我希望這棟房子可以屬於一個真正喜歡這裡的人，願意愛上這裡、融入周遭社區環境，因為我的鄰居都是很精采的人。」華格納過去曾兼職翻譯和擔任圖書館員，語言和文字在她生活中扮演了重要的角色。

最感人肺腑的故事會先進入複賽，放上社群媒體讓社會大眾票選出500篇進入決賽，再由一個獨立裁判小組決定誰是最後贏家。比賽沒有限制國籍，但參加者必須年滿18歲。