貝佐斯與小三密切聯繫 傳計畫同居

2019-01-26 22:51 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



全球首富、電商巨擘亞馬遜創辦人暨執行長貝佐斯（Jeff Bezos）自爆婚變迄今，尚未與新歡羅倫．桑切斯（Lauren Sanchez）一起露面。但據最新一期「時人」（People）雜誌報導，貝佐斯與桑切斯在疑似不倫的戀情曝光後，一直保持密切聯繫，甚至開始計畫同居。