農曆年前Fed決策會議料按兵不動 聚焦縮表

2019-01-26 22:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國聯準會（Fed）本周舉行貨幣決策會議，一般預期這次會維持利率不變，焦點將轉向Fed打算如何處置資產負債表上持有的公債組合。根據官員最近的公開發言和媒體訪談，他們將決定保留更大一部分的公債，意味停止縮表的時點更近了。

負責Fed貨幣決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）訂於美東29至30日開會，據分析師研判，會後將於台灣時間31日凌晨3時宣布，維持聯邦資金利率目標區間在2.25%-2.5%不變，因為政府局部關門導致許多經濟數據延期發布，妨礙Fed判讀成長與通膨趨勢，而且在緊盯國際情勢及去年底市場動盪的影響之際，寧可靜觀其變。

彭博經濟學家預期，Fed可望維持現行政策不變直到年中，但年底前終究會恢復升息，以因應勞動市場人力吃緊和通膨升高。

各界普遍認定本周FOMC會議可望暫不升息，市場焦點將集中在Fed縮表，預料這兩天會議將提供更多線索。

華爾街日報指出，Fed決策官員仍在探討調整縮表策略的細節和對外溝通方式，但從他們最近公開談話研判，停止縮表似已在望。

堪薩斯聯準銀行總裁喬治15日表示，繁重吃力的階段「大致完成」。Fed主席鮑爾本月表示，他不認為縮表是造成市場波動的禍首，但若決策官員做出不同結論，Fed將會調整。

Fed自2017年10月開始逐步減持公債和房貸擔保證券，債券到期後的收益不再投入債市。官員估計資產負債表規模可望從當時約4.5兆美元縮到1.5兆至3兆美元，期間可能費時三、四年。