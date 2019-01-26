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英國抗暖化開倒車？歐盟揭每年化石燃料補貼逾4千億

2019-01-26 12:49聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

根據歐盟執委會報告，英國帶頭向化石燃料提供補貼，每年的化石燃料補貼多達120億歐...
根據歐盟執委會報告，英國帶頭向化石燃料提供補貼，每年的化石燃料補貼多達120億歐元（約台幣4200億元）。美聯社
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英國衛報報導，根據歐盟執委會報告，英國帶頭向化石燃料提供補貼，每年的化石燃料補貼多達120億歐元（約台幣4200億元），遠遠超過可再生能源補貼的83億歐元（約台幣2904億元）。

儘管歐盟與G20長期承諾逐步取消有害環境的補貼，但歐盟執委會警告，歐盟對煤炭、石油和天然氣的補貼總額仍與2008年持平。化石燃料補貼阻礙國家轉向乾淨能源。

德國提供最大的能源補貼，其中270億歐元（約台幣9448億元）用於可再生能源，幾乎是化石燃料補貼的三倍。西班牙和義大利對可再生能源的補貼也高於化石燃料。

該份報告基於2016年歐盟統計局的數據，發現整個歐盟可再生能源的補貼高達45%，化石燃料補貼占33%。

儘管各國積極採取措施力拚減少碳排放，實現巴黎氣候協議目標，加上G20和和七大工業國（G7）做出的國際承諾，但歐盟的化石燃料補貼並未減少，該份報告表示，「可能需要加強歐盟和國家政策，逐步取消此類補貼」。

報告總結稱，2016年歐盟化石燃料補貼總額為550億歐元（約台幣2兆元）。海外發展研究所（ODI）補貼專家傑恩蘇（Ipek Gencsu）表示：「這是一個相當高的數字，因為我們離他們所做的承諾期限很近。」

英國政府並未對該報告數據提出異議，但否認根據自己和國際能源署的定義，提供任何化石燃料補貼。

政府發言人表示，「我們不補貼化石燃料，我們堅定地致力於透過使用可再生能源、存儲、互連器和新核能等，來應對氣候變化，加上以最小成本為消費者提供安全和強有力的能源市場」。

海外發展研究所另名專家懷特莉（Shelagh Whitley）對英政府的說法感到不屑一顧，她說：「他們撒謊，這太荒謬了，他們在耍花招，並繼續擁護數百年的能源系統。」

地球之友執行長貝內特（Craig Bennett）說，氣候變遷將耗費人們巨額資金，令人訝異的是，英國政府仍在向一些世界上最大的石油和天然氣公司投入納稅人的錢。他呼籲政府高層轉移資金，以迅速提高能源效率和可再生能源。

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