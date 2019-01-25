戰爭天災未光顧！全球石油儲量一哥 委國經濟卻陷死亡螺旋

2019-01-25 23:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



委國經濟在查維茲與馬杜洛執政下急墜深淵。歐新社 分享 facebook

委內瑞拉近年經濟崩潰，惡性通膨嚴重，300萬民眾逃離家園，但在未發生戰爭和天災情況下，該國經濟卻螺旋式下降且沉淪速度冠居全球，英國泰晤士報分析其原因。

1970年代的石油榮景給委國帶來其他拉美國家無法相比的財富，且大量政府支出所帶來的石油財富，讓委國擁有拉美最高的經濟成長率跟最低的貧富不均程度，並跟哥斯大黎加與哥倫比亞並列區域內唯三民主國家，一直到2001年，也就是查維茲上台並發動「玻利瓦革命」的3年後，委國仍是拉美最富有國家。

但查維茲利用委國石油財富為他的全民醫療、社會住宅，提高識字率與食物補貼以及國有化關鍵產業的政策埋單，即便油價仍保持上漲，且雖然他的社會政策在一定程度上取得成功並贏得全球左派人士讚賞，但未能解決結構性不平等的問題，導致委國嚴重依賴石油收入，而油價下跌對石油收入造成的影響也被證明是災難性的。

到了2010年，查維茲的領導愈趨專制，在糧食短缺情況下還聲稱是反對派在搞經濟戰爭，且在他2013年因癌症去世後，副手馬杜洛當選總統更延續著日益嚴重的災難性政策，而隨著油價和產量崩跌，加上長期的經濟管理不善，今年委國首先掉入了深淵。

去年委國通膨率觸及1萬3000倍，達到魏瑪共和國與穆加比執政下辛巴威昔日的惡性通膨慘況，但央行反應卻只是印更多鈔票，反讓通膨進一步惡化，而馬杜洛政府則頑固地堅持把責任歸咎於美國制裁、外國投機分子跟合謀者。