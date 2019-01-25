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克魯曼：4大全球恐懼的總和=經濟衰退？

2019-01-25 23:06經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）表示，不同於2001年美國經濟衰退是因科技股泡沫化造成，2008年全球大衰退肇因於美、歐房市和債務泡沫破裂，下一波經濟衰退可能是多重因素引爆。

克魯曼在紐約時報專欄撰文指出，至少有四股威脅可能衝擊世界經濟：

一，中國。長久來中國經濟嚴重失衡，太倚重投資驅動成長，消費者支出則太少。往年政府都能藉大興土木和下令銀行大舉授信，讓經濟懸崖勒馬，但這回能否再度化解危機，很難說。從最近中國製造業數據來看，前景黯淡。萬一中國經濟倒下，全球將遭殃。

二，歐洲。歐洲經濟疲軟已持續多年，主因是人口老化和歐內大國德國執著於預算盈餘。歐債危機後的經濟復甦運勢似已接近尾聲，如今英國脫歐和義大利債務問題瓦解信心。一如中國，歐洲也是世界經濟要角且最近數據也很難看。歐洲經濟一旦垮了，也將禍延全球。

三，貿易戰。世界各地企業數十年來大舉投資，是因為相信舊式保護主義已走入歷史，不料美國總統川普不但高築關稅壁壘，還違背自由貿易精神，不惜撕毀貿易協定，這必定對經濟造成衝擊。商界領袖仍對美中敲定協議寄予厚望，但若察覺主導大局的仍是強硬派，樂觀情緒可能突然逆轉。

四，政府關門。領不到錢的不只是聯邦雇員，政府承包商也受波及，許多民間企業也受牽連。政府關門付出的經濟代價傳統上都被低估，因為未把政府停擺對經濟各層面影響納入考量。企業領袖目前也相信問題可望很快解決，但若僵局拖上數月，投資和聘僱都會受創。

經濟在遭遇多重威脅下，會如何發展？克魯曼認為，即使把上述負面影響加總起來，對世界經濟的打擊也遠不及2008年全球金融海嘯。

壞消息是，萬一經濟出差錯，決策當局可用來抗衰退的政策空間不大。貨幣政策方面，美國利率水準仍偏低，能調降空間有限；歐洲利率甚至是負的，已降無可降。財政政策方面，暫時擴大政府支出也許可行，但能期待一個以聯邦雇員為人質強索築牆經費的總統，提出明智的刺激方案嗎？而歐洲任何財政刺激計畫，都可能遭德國反對。

再者，要有效因應全球經濟衰退，亟需國際密切合作。從目前當權者是何許人來看，這點也不樂觀。

克魯曼的結論是，新一波全球衰退不見得即將發生，但風險顯然正在攀升。

諾貝爾經濟學將得主克魯曼。路透
諾貝爾經濟學將得主克魯曼。路透
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