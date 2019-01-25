電動車崛起 三星SDI第4季淨利成長10.8%

2019-01-25 22:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



南韓第二大電池廠Samsung SDI 25日表示，第4季淨利較去年同期上揚10.8%，主因是用於無線裝置、電動車（EVs）及小型電動車的鋰離子電池需求強勁。

韓聯社報導，Samsung SDI 表示第4季淨利為2,660億韓元（2.37億美元），優於去年的2,400億韓元；營收躍增33.8%至2.47兆韓元，營業利益更勁升109.7%至2,487兆韓元。其中電池的營收較去年同期勁升42.6%至1.87兆韓元。

2018全年來看，Samsung SDI營收年增44.3%達9.1兆美元，全年營業利益更飆漲511.56%至7,150億韓元，主因電動車和行動裝置讓鋰離子電池需求暢旺。

Samsung SDI預期，隨著今年全球電動車市場擴張，這股上揚動能今年能夠延續下去。「基於電動車市場的成長，我們將擴大產品系列並削減製造成本來提升獲利力。」Samsung SDI的產品包括用於無線家庭裝置的小型鋰離子電池，以及BMW i3和i8電動車款的鋰離子電池組。