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終於！川普宣布短期重啟方案 讓政府運作三周

印尼Go-Jek Google加碼投資

2019-01-25 23:43聯合報 文／路透

（路透）
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外電報導，印尼「機車叫車服務」起家的共乘平台Go-Jek廿億美元籌資案出現進展，據悉獲Google、騰訊及京東等現有投資人同意投入九點二億美元。募資達標使Go-Jek估值達九十五億美元，資金將用於擴張與發展金融科技。

印尼
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