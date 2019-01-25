美國ICE集團籌備新利率指標 替代Libor

2019-01-25 21:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國洲際交易所集團（ICE）計劃推出新的利率指標，取代已染上汙名、將於兩年後淘汰的倫敦銀行同業拆款利率（Libor）。

旗下交易所包含紐約證交所（NYSE）的ICE 24日宣布，醞釀中的新利率指標稱為「美元ICE銀行收益率指標」（US Dollar ICE Bank Yield Index），將根據1、3和6個月期無擔保銀行債券。

ICE說：「開發這個指標是為了滿足放款者、貸款者和其他非衍生性或『現貨』產品用戶的潛在需求，這些產品傳統上以Libor這類短期利率指標作為合約中的參考利率指標。」

ICE表示，即日起至3月底止，將徵詢市場參與者的意見。若最後決定推出，ICE計劃今年下半年對這項新利率指標先進行測試，如果市場反應和測試結果都很良好，就會在2020年第1季正式推出。

Libor用來衡量銀行同業間的美元借貸成本，是總額200兆美元的美元計價金融產品（其中大多數是利率交換合約）所依循的利率指標，但近年來因交易員操縱Libor的醜聞頻傳已蒙上汙名，且導致德意志銀行等大型跨國銀行遭到巨額罰款。

監管當局預定在2021年分階段淘汰Libor，並鼓勵另立替代的利率指標。

去年4月，紐約聯邦準備銀行和金融研究局（OFR）就推出「擔保隔夜融資利率」（SOFR），作為替代利率指標。