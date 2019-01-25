祖克柏重申 臉書絕不賣個資

2019-01-25 20:36 中央社 舊金山24日綜合外電報導



創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）。 路透 分享 facebook

臉書（Facebook）創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）今天再次為臉書的商業模式辯護，堅稱區別潛在客戶興趣何在的名單型廣告與販賣用戶個資不同。

祖克柏投書「華爾街日報」（WSJ）指出：「如果我們致力於服務大眾，那麼這項服務必須是人人都負擔得起，最好的辦法就是提供免費服務，而廣告收益就可使我們免費服務大眾。」

臉書在去年遭遇了驚濤駭浪，傳出一連串有關個資保護與隱私的醜聞；同時外界擔心，這個社群網站龍頭已遭別有政治目的的外國勢力操控。

不過儘管傳出醜聞，臉書的營收和用戶人數仍持續成長。

臉書依據頁面使用者按「讚」及分享的內容等「訊號」，來決定廣告對象。

祖克柏談到以名單型廣告收益來維持臉書運作時表示：「有時候因為這樣，大家會以為我們做了其實沒有做的事。例如我們不賣個資，即使常有許多報導指稱我們這麼做。」

他說，販賣使用者個資不僅損及大家對社群網站的信任基礎，而且有損臉書的商業利益，因為對手可能藉此爭奪廣告業務。

祖克柏在投書中指出：「誘騙點擊與其他的垃圾訊息短期內可帶動點閱，但刻意這麼做對我們而言是非常愚蠢的，因這不是人們所要的。另一個問題在於，我們是否會任由造成傷害或製造對立的內容甚囂塵上，因這樣做會帶動點閱，但我們沒有。」