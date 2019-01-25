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美國星巴克乘勝追擊 今年使出3大招數吸客

2019-01-25 18:22經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

轉眼間1月已到月底，許多人可能還覺得新年才剛開始。但對咖啡連鎖店星巴克（Starbucks）而言，新的一年早在10月1日就已展開。

這讓星巴克早同業一步推出一連串新措施，包括在10月開設歷來第一家僱用半聾或全聾員工並可以手語溝通的門市、設置針筒棄置箱，並計劃用色情影片過濾程式阻止客戶用店內WiFi網路看A片。年終假期時也推出一系列特別飲品，包括杜松拿鐵、薄荷摩卡等，星巴克表示顧客反應良好。

至於2019年，星巴克醞釀祭出什麼新招數招徠顧客呢？今日美國報（USA Today）報導，星巴克將推出下列措施：

●咖啡師你來當

星巴克公司24日在公布上季財報時宣布，今年春季起，星巴克將「進駐」美國家庭和辦公室。

星巴克旗下的飲品將加入雀巢（Nestlé）Nespresso和Dolce Gusto單杯膠囊咖啡機的體系，包括星巴克咖啡、西雅圖貝斯特咖啡（Seattles Best Coffee）、茶瓦納（Teavana）、星巴克VIA即溶咖啡、 Torrefazione Italia袋裝咖啡和茶，以及掛星巴克品牌的K-Cup膠囊咖啡。雀巢已支付71.5億美元，取得在超市和餐廳等經銷網絡銷售、行銷這些產品的權利。這筆交易在去年8月完成。

●咖啡外送來了

懶得自己沖咖非？沒問題。星巴克繼去年秋季開始在邁阿密試辦外送服務後，本月22日開始透過Uber Eats在舊金山提供外送，計劃未來數周擴及波士頓、芝加哥、洛杉磯、紐約、華盛頓等美國大城市，不久後也會在倫敦試辦。

每筆外送訂單酌收2.49美元費用，顧客約可在半小時內收到所點的餐飲。

Quo Vadis Capital總裁左里迪斯表示，咖啡外送服務在美國需求有多大，仍是個未知數，但提供外送可協助星巴克衝高銷售、促進「星禮程」忠誠顧客回饋計畫會員數的成長，並且提高行動訂餐與支付系統的使用率。

●冷飲正熱門

星巴克24日表示，多款冷飲持續獲得顧客熱烈捧場，包括冰濃縮咖啡、氮氣冷萃咖啡、水果冷飲「冰搖沁爽」系列（Refreshers）。

星巴克還計劃在止於9月底的今年度結束前，在全美各地的直營店全面銷售注入氮氣的咖啡飲品。上季供應充氮咖啡的星巴克直營門市占比從原先的三分之一提高到40%。

RBC Capital Markets分析師帕爾默預期，擴大供應氮氣冷萃咖啡，是星巴克美國業績可望加速成長的一大理由，其他助力包括：外送服務、更聚焦的飲品創新，以及採取除了「星禮程」之外的有效行銷活動。

星巴克頻頻以創新招數吸引顧客。法新社
星巴克頻頻以創新招數吸引顧客。法新社
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星巴克咖啡舊金山
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