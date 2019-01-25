2018全球50位最具勇氣創業家 「瘋狂亞洲富豪」導演也上榜

2019-01-25 16:50 聯合新聞網 文／遠見提供



美國雜誌選出2018年50位最具勇氣的企業家，電影「瘋狂亞洲富豪」導演、特斯拉執行長馬斯克皆在內。圖片來源／法新社 分享 facebook

創業維艱，維持企業順暢營運更是難上加難，美國《Entrepreneur》雜誌遴選出2018年50位最具勇氣的創業家，《遠見》從中選擇幾位報導，且看他們如何乘風破浪，一次又一次解決企業危機與誘惑，再創事業高峰。

有人說，企業家是夢想家，兼具破釜沉舟的野心及膽識，儘管面臨許多障礙，但想取得成功，不僅要有願景，還需要鍥而不捨的執行力。

美國《Entrepreneur》雜誌遴選出2018年50位最具勇氣的企業家，在過去一年中他們如何從困境中絕地重生，如何大展身手，用創意折服大眾？

全世界最勇敢的人：馬斯克

第一位被點名的就是電動車業巨頭特斯拉（Tesla）執行長伊隆・馬斯克（Elon Musk），他以科技狂人形象出名，時常有脫序行為，如在節目上吸大麻等，去年8月，更突然在Twitter發文表示想將公司私有化，遭美國證券交易委員會（SEC）以詐欺起訴，被指控涉嫌操控股價，馬斯克因此丟了董事長一職（但可繼續擔任執行長）並以2000萬美元（約台幣6億元）與證券交易委員會和解。

但是，他並沒有被這些事打敗，2018年他的公司SpaceX成功發射32次火箭，且其搭載可「回收再用」的助推器成功返回和降落在地面平台12次，並和全球首位月球觀光客簽約；他為了解決塞車問題，還研發高速地底隧道，讓汽車可以時速240公里在城市間遠距離傳送，目前已與芝加哥簽訂合約；他也進軍中國，其上海超級工廠（Gigafactory）已於今年1月7日動土，年底將會成為一座年產50萬輛電動車的巨型工廠。

馬斯克看似自負又不切實際，但他的創新總令人嘆為觀止，就像是站在創新者的萬神殿上，睥睨跟隨他思維的人，作為科技先驅，引領人類天馬行空的夢想。

他承攬空前的公關危機 重塑Uber品牌形象

同樣的，有位企業家也亟須將公司從公關危機中解救出來，2017年，Uber歷經成立以來最嚴重的水逆之年，性侵、職場性騷擾、被Alphabet指控盜竊技術、恐怖攻擊時疑似趁火打劫等醜聞不斷，全美掀起「#DeleteUber」運動，據紐約時報估計，大約在幾週內就有超過50萬人響應。

新任執行長Dare Khosrowshahi自去年八月接管Uber以來，為重塑Uber品牌形象做了一系列的補救。

譬如，調查超過1200名員工是否有過類似騷擾等行為，並解雇超過20名員工，另聘請兩位女性高階主管；而過去Uber甚至被爆出塞錢給性騷擾受害者，並被迫簽訂保密協議，Dara掃蕩這樣的陋習，Uber首席法律官Tony West發文承諾發布Uber平台上發生過的性騷擾和其他類型安全事件的數據，並且不干預受害者任何指控方式，現在他們可通過調解或向法院起訴。

此外加強對司機的審查，及運用新技術審核司機過去是否有過犯罪紀錄；另外在美國上線可將搭車資訊傳給最多5人的新功能，以及在App上增加報警的緊急按鈕。

Uber預計上市，據《華爾街日報》消息，兩家華爾街投資銀行對Uber明年初的IPO估值高達1200億美元。Dara目前面臨的新挑戰是，如何讓Uber順利上市。

亞裔演員玩起一場瘋狂的文化豪賭

首部由全亞洲裔演員主演的好萊塢電影《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians），創下北美近10年來票房最佳愛情喜劇片，全球票房達2.38億美元（約73.78億元台幣）。

而這樣的成績，卻是由導演朱浩偉、原著作家關凱文（Kevin Kwan）、Nina Jacobson等製作人忍痛拒絕7位數美金（千萬台幣）的交易所換來的。

隨著線上影音串流平台（OTT）當道，愈來愈多影音工作者選擇與Netflix等平台合作，以求作品暢行無阻呈現在全球訂戶眼前，不過朱浩偉等人卻沒接受Netflix提供的巨額報酬及支援電影續拍三部曲，因為他們希望能保有傳統的觀影效果。

關凱文表示，每位來電的律師都在搖頭笑我們愚蠢的決定，但他和朱浩偉認為，唯有在電影院播放，才能讓觀眾享受一次完美的影音盛宴，希望觀眾是特地為了作品買電影票、出一趟門看電影，而不是坐在電視機前然後按下播放。

他們賭上了票房並拒絕優渥條件，事後來看他們是對的。

在男尊女卑世界中開創純女性駕訓班

湯森路透基金會公布名列全球前10大最危險的城市，埃及首都開羅名列第一。2013年聯合國統計，在開羅高達99%女性曾有遭遇性騷擾經驗，家暴更層出不窮，有47%離婚或與丈夫分居的女性表示曾遭家暴。

開羅對女性的不友善，令許多想學開車，卻因駕訓班教練清一色都是男性的女性卻步。所幸在2016年，由前報社記者泰拉（Nayrouz Talaat）成立了一家純女性教練的駕訓班「Direxiona」。

一開始，泰拉透過社群平台如FB、IG招攬女性教練，但要找到專業女性教練不容易，Direxiona因此開出須具備5年以上駕駛經驗的女性，並提供道路安全、汽車維修等課程，協助師資培育。

一開張之後，女客戶趨之若鶩，女性客戶可透過線上申請，並由平台考量區域、年紀媒合適合的教練，目前每月平均都有100位學生上門，且已在開羅周遭12個城鎮設點，預計到2019年底公司的規模將增加兩倍。

此間駕訓班還產生另一項外溢效應，全球最後一個禁止女性開車的國度沙烏地阿拉伯，於去年6月正式開放女性可不必男性監護人同意，考取駕照及開車上路，因此也有不少沙烏地阿拉伯的女性前來埃及上Direxiona駕駛課程。

Direxiona事業愈做愈大，卻受到不少保守男性抨擊，並且不信任女性能操控汽車機械，甚至不認為女性創業能成功，但泰拉說，「我們堅持完成我們在這裡賦予婦女權力的使命。」

智能行李箱慘遭滑鐵盧，唯獨他逆勢突圍

物聯網應用愈來愈廣，除了智能手機、智慧音箱、智慧家具，連行李箱也能與物聯網結合。行李箱可以免手推自動跟著你趴趴走，可用手機上鎖，可提供USB插頭充電，也可自動秤重，2017年全球智慧行李箱市場規模達到7.45億美元，就連新秀麗（Samsonite）和日默瓦（Rimowa）傳統行李箱大廠都開始研發智能行李箱。

然而，2017年底智能行李箱卻慘遭滑鐵盧，基於安全考量，美國幾家主要航空公司及國際航空運輸協會（IATA）會員（擁有275家航空公司會員市占83%）都禁止不可拆卸鋰電池的智能行李箱托運或登機，等於宣判這類行李箱死刑。

除非拆除掉鋰電池，否則不得上機，然而拆除方式繁瑣，必須轉開4顆螺絲並拔掉至少3根電線，許多不知情的旅客被阻擋在海關前，還當場在境內大廳徒手進行黑手作業，讓旅客又急又氣，事後還上網評價揚言拒買，去年5月，兩家曾被看好的智慧行李箱製造商Bluesmart和Raden，宣布停止運營。

然而同樣是智慧行李箱製造商Away卻沒有被擊潰。相比其他製造商僅提供影片教學，讓不諳自行拆除的客戶無所適從，反之Away提供郵寄或親自前往店面免費改造行李箱服務，提供客戶更換原裝電池；並推出可輕鬆拆除電池的新版行李箱，使旅客既能將智慧行李箱帶上機，又能卸除電池。

Away共同創辦人Steph Korey表示，雖然公司因此增加額外成本，卻打響口碑，而且讓客戶前往店面等方式，有二次消費的可能。據估計2018年營收已超過1.25億美元（約台幣38億元），成立3年迄今賣出50萬個行李箱。

2018年過去，2019年風雲迭起，又有哪些企業家能通過考驗，贏得消費者的心，成為歷久不衰的企業品牌？

（文／沈瑜 本文出自2019.1.20《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）