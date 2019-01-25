波音也搶空中計程車大餅 Uber將在洛杉磯率先使用

2019-01-25 14:31 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



美國波音公司一架用來載客的空中飛車22日完成首次試飛，由此得以一窺波音等大公司如何打造未來的都市運輸。

波音23日表示，波音一架自動駕駛的空中客車原型在維吉尼亞州馬納薩斯試飛，完成了起飛、懸停和降落測試。這架電動的空中飛車里程最遠可達80公里。

波音是爭搶載人空中飛車和送包裹無人機市場大餅的航太業者之一。波音2017年購併了極光飛行科學公司（Aurora Flight Sciences）後，在這方面有長足進展，這家子公司與Uber科技公司合作研發空中計程車。

波音的競爭對手空中巴士設在美國矽谷的科技公司A3，去年已完成空中飛車首度試飛。英特爾和中國的億航（EHang Inc.）也都在測試空中飛車。

根據摩根士丹利分析師最樂觀的預估，這類科技在2040年之前可以創造2.9兆美元產值，最悲觀的估計為6150億美元。

22日試飛的空中飛車原型是由波音的都市空中行動部門Boeing NeXt與極光飛行合作設計研發，波音未說明是否為了Uber研發。不過，Uber23日也發聲明表示，這款飛車將成為計畫中的Uber Air網絡的空中計程車，達拉斯-沃斯堡都會區和洛杉磯將是率先使用Uber空中共乘網的美國城市，也許在2023年開始營運。

Boeing NeXt的PAV飛車原型機身長9.14公尺、寬 8.53公尺，未來將繼續測試機翼飛行，尤其是垂直和前飛模式的轉換。