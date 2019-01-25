人工智慧加速自動化 美國4分之1工作天翻地覆

2019-01-25 13:26 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合24日電



華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)24日公布的研究報告指出，機器人不能取代每一個人；但隨著人工智慧加速進展和現有工作自動化，美國有四分之一的工作會出現翻天覆地的變動；雖然對整體就業的實際衝擊不大，但幾乎沒有一個行業能夠不受影響。

一份新研究報告指出，隨著人工智慧加速進展和現有工作自動化，美國有四分之一的工作會出現翻天覆地的變動。 美聯社 分享 facebook

3600萬工作 將受衝擊

研究人員檢討了大約800種職業，斷定未來幾十年美國有3600萬個工作將受到自動化高度衝擊，也就是利用現有科技，這些工作至少有70%可能很快就會被機器取代。

研究人員說，人工智慧不會導致世界末日或烏托邦，不過擾動在所難免；而辦公室行政、製造、運輸和食品準備工作更可能被機器取代。

其餘較有保障的工作範圍廣泛，從需要高等教育和創意的複雜專業和技術工作，到需要非例行活動的待遇較低護理和家庭服務工作。

研究報告說，要確保更高品質經濟成長則需提高生產力，自動化和人工智慧無疑將會是解決之道，並可能在未來提升全國經濟和促進繁榮。

下一波不景氣 自動化加快

報告指出，這些改變可能在幾年內出現，也可能在20年後來臨，不過等經濟陷入下一波不景氣，自動化步調可能加快，因為企業裁員時通常亟於採用能削減成本的科技。

隨著人工智慧進展，會改變人力景觀的不僅是工業和倉儲機器人；一些連鎖餐館已改用自助點餐機器，少數餐館也在試用半自動廚房。

谷歌準備在旅館大廳試用數位語音助理，為幾十種語言提供即時翻譯；自動駕駛車輛可能取代短程送貨司機；一些零售商也正準備利用附有面容識別科技的感應器或攝影機，開設無收銀員商店。

年輕勞工 受影響最多

這些改變對小城市衝擊最大，尤其是在美國中心地帶和鐵鏽帶；年輕勞工受到影響的比率也會特別高，因為他們在自動化風險最高的食品服務和其他行業占多數。

多倫多約克大學助理教授柯茲說，許多經濟學家發現就全盤而言，自動化對勞工市場有積極效應，能夠促進經濟成長，降低價格和增加需求，同時製造新的工作彌補失去的工作。

但是，他說，這種發展無疑仍有輸家和贏家；以前受創最重的是教育程度較低的製造業工人和其他男性藍領工人，以及擁有中等教育程度的女性文書和行政人員。

隨著機器愈來愈聰明，受到自動化影響的勞工類別會愈來愈多，大致不受影響的主要是不僅需要高等教育程度，也需要人際技巧和情緒智商的工作；這些高薪工作需要高度創造力和解決問題的能力，新科技很難取代。

世界經濟論壇也預測到2025年，機器人將能接管目前52%的工作，可是科技進展也會製造工作抵銷這些失去的工作。