影／美頂尖大學 棄用華為等中企電訊產品

2019-01-25 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



《路透》報導，美國頂尖大學近日開始汰除華為與其他中資企業的電訊產品，以免失去聯邦政府的資金補助。根據川普總統去年8月簽署的國防授權法案（NDAA）一項條款，領有聯邦政府資金的單位禁用華為或中興的電信設備、視訊服務和網路組件，海康威視、海能達、大華科技等企業的影音設備也都被禁用。

美方官員指控中國電訊製造商生產的設備讓中國政府監控海外用戶，其中包括投身尖端科技領域的歐美學者。儘管北京與相關中企再三否認，華府仍擔心此類設備能為解放軍與中國間諜開後門，也準備藉此反制中方對美國經濟競爭力與國安的挑戰。

這些大學若不遵守NDAA規定，有可能在2020年8月喪失聯邦政府研究補助款與其他政府資金。對於公立學校來說，此一打擊尤大，像是近年蓬勃發展的加州大學系統過去10年屢遭加州當局刪減撥款，相當仰賴光2016財年就將近100億美元的聯邦撥款。特別是其中約30億美元流向研究，幾乎等於該年研究補助的一半。

加大系統各分校分頭採取措施，包括移除校內的華為視訊會議系統，替換中國製造的影音設備。加大聖地牙哥分校去年8月更主動頒布為期6個月的內部通告，不接受華為、中興或其他影音設備中企捐助、也不會簽署協議，威斯康辛大學等學校也正進行電訊設備供應商的評估。

NDAA同時還呼籲制訂法規，限制美國大學與中方的研究合作與其他協議，並要求國防部與大學合作，防備智財竊盜，保護學者免受外國剝削，違規的學校可能會失去國防部的資金。