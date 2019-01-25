石油蘊藏世界第一 為什麼市場對委國動盪不痛不癢？

2019-01-25 10:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



委內瑞拉早已不是當年那個委內瑞拉，身為石油輸出國家組織（OPEC）唯一的非中東國家創始國，石油一度為委內瑞拉帶來全球影響力，躋身世界最富裕國家之林。現在，淪為連衛生紙都短缺的最窮國家之一，國際油價對其政局動盪也處之泰然。

1. 為何委內瑞拉今天在國際油市的存在感這麼低？

目前總統鬧雙胞的委內瑞拉，石油蘊藏量全球第一，國家政局如此紊亂，卻只輕微影響國際油價，主要是目前產量很低，而且不管政局如何，現階段產量基本上都會繼續往下走。

根據OPEC去年12月的數據，委國石油日產量114.8萬桶，只有極盛時期的三分之一。分析師估計在沒有外力介入的情況下，今年日產量還會再減30到50萬桶。

2. 對油價的長遠影響？

針對委國豐富的石油蕴藏，不流血的政變若能扭轉過去的對石油產銷的不當管理，讓石油逐漸恢復該有的產能，長遠看，對國際油價或會帶來下挫因子。

3. 國際油價真能不動如山？

雖然反對派領袖瓜伊多已獲美國為首的多個國家承認，但是現任強人總統馬杜洛有國內軍方將領與中國、俄羅斯的支持，政局仍有走向暴力的可能。這將衝擊石油出口。