油價受委內瑞拉供給疑慮支撐 金價持穩

2019-01-25 08:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



油價周四受供給減少疑慮支撐，因美國可能對委內瑞拉實施制裁，美國原油價格上揚，布蘭特油價微幅下跌。金價持穩，美中貿易形勢和美國政府關門的不確定性提供支撐。

布蘭特原油期貨下跌0.05美元或0.08%，結算價報每桶61.09美元；西德州原油期貨上漲0.51美元或0.97%，結算價報每桶53.13美元。

華府示意，可能對委內瑞拉的原油出口實施制裁；美國是委內瑞拉原油最大進口國，正尋求確保委國的石油收入由反對派領導人瓜伊多掌握，切斷總統馬杜羅的資金來源。委內瑞拉政治和經濟動盪加劇，原油供給受阻的疑慮推升原油期貨價格，但漲勢受限，因美國創紀錄的汽油庫存和原油庫存增加。

Ritterbusch and Associates總裁Jim Ritterbusch表示：「外交關係破裂，增加美國對委內瑞拉制裁的可能性，這可能迫使美國煉油商以更高價格尋求替代供給，推升美國原油價格。」

金價周四一度下跌，隨後回穩，因美國政府關門及美中貿易關係的不確定性提供支撐，但美元走強限制金價漲幅。歐洲央行（ECB）總裁德拉基對近期歐元區經濟成長轉弱發出警訊，帶動美元兌歐元升至逾五周高點。

黃金現貨下跌0.1%，報每英兩1,280.20美元。美國黃金期貨收跌0.3%，報每英兩1,279.80美元。

RJO Futures高級商品策略師Josh Graves表示：「美國政府關門和近期股市震盪等因素提供支撐，讓金價拉鋸。」