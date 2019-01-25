台灣ADR除中華電外全漲 台積電受費半激勵漲3.2%

2019-01-25 07:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



台灣企業的美國存託憑證（ADR）周四除中華電信外全面上漲，台積電大漲3.2%，相較於台北溢價拉大為4.5%。

美股周四漲跌互見，科技股帶動那斯達克指數上揚，道瓊工業指數收跌22.38點或0.09%，報24,553.24點；標普500指數收漲3.63點或0.14%，報2,642.33點；那斯達克指數收漲47.70點或0.68%，報7,073.46點。

美國企業第4季財報整體而言良好，但商務部長羅斯表示，美國和中國距離解決貿易問題還有很長的路要走，抑制投資人的樂觀情緒。

晶片股領漲那斯達克指數，Xilinx和Lam Research的財報優於分析師預期。德州儀器的營收不如預期，但獲利比分析師預估高。

費城半導體指數上漲5.7%，締造12月26日以來最大單日漲幅。

台灣加權股價指昨天上漲30.72點收9,877.12點，台積電漲0.9%。

以下是台股ADR各股當天收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 3.81 +1.87

友達 AUO 4.11 +1.48

中華電 CHT 34.52 -0.26

台積電 TSM 37.64 +3.15

聯電 UMC 1.89 +2.72

資料來源：彭博