晶片股帶動那斯達克指數上揚 費半創一個月來最大漲幅

2019-01-25 07:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周四漲跌互見，科技股帶動那斯達克指數上揚，主因晶片製造商和航空公司財報優於預期；但對全球成長和美中貿易爭端的疑慮揮之不去，拖累道瓊工業指數走低。

道瓊工業指數收跌22.38點或0.09%，報24,553.24點；標普500指數收漲3.63點或0.14%，報2,642.33點；那斯達克指數收漲47.70點或0.68%，報7,073.46點。

美國企業第4季財報整體而言良好，但商務部長羅斯表示，美國和中國距離解決貿易問題還有很長的路要走，抑制投資人的樂觀情緒。

晶片股領漲那斯達克指數，Xilinx和Lam Research的財報優於分析師預期。德州儀器的營收不如預期，但獲利比分析師預估高。

費城證交所半導體指數上漲5.7%，締造12月26日以來最大單日漲幅。

儘管企業財報，但關稅問題和史上持續時間最長的聯邦政府關門，仍拖累股市。Bruderman Asset Management的副董事長兼首席市場策略師Oliver Pursche表示：「強勁獲利對股市的提振，被政治風險抵銷。」

美國航空、西南航空和JetBlue Airways財報都優於預期，標普500航空股指數上漲3.3%。

英特爾（Intel）公布第4季營收和獲利都不如預期，本季展望也讓人失望，表明應用於雲端的資料中心長期榮景正在減弱。英特爾盤後股價下挫7.8%。