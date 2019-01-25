2025年全球近四分之三網路用戶 將只用手機上網

2019-01-25 00:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



顧問公司世界廣告研究中心（WARC）24日發布的報告顯示，到2025年時，全球將有近四分之三（72.6%）的網路用戶只透過智慧手機上網，相當於近37億人，遠多於目前估計、只用手機上網的約20億人。

CNBC報導，WARC的報告引用產業團體GSM協會的數據指出，到2025年時，同時用智慧手機及個人電腦（PC）上網者預估將略多於13億人，而只用電腦上網者將僅6,900萬人。

報告估計，屆時約20億人將只用智慧手機上網，相當於全球39億名行動用戶的51%。

報告指出，只用智慧手機上網的用戶成長主要來自中國、印度、印尼、巴基斯坦、奈及利亞，不過，到2025年時，全球仍有24億人沒有手機。

對透過行動網路販售商品的企業而言，這些數字代表龐大商機。市場分析公司App Annie的報告指出，2018年全球民眾光是透過行動應用程式（App）購買的支出金額就達1,010億美元，而中國占了將近40%。這些支出包含付費下載、App內購買，以及訂閱費，而多數消費都花在遊戲上。