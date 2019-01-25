微軟雲端贏得零售巨擘青睞 大賺「亞馬遜恐懼財」

2019-01-25 00:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃嘉洵 ╱即時報導



微軟24日公布，已和大型連鎖超市Albertsons簽署為期三年的協議，讓微軟Azure成為這家食品零售商偏先採用的公有雲服務，顯示在零售業者對於採用對手亞馬遜的雲端服務產生疑慮之際，微軟乘機拓展雲端市場版圖。微軟約一周前也宣布和美國連鎖藥店Walgreens達成七年合作協議。

在雲端市場排名老二的微軟Azure，市占率雖然遠落後於龍頭的亞馬遜雲端運算服務（AWS），卻正贏得大型零售商的青睞，而這些零售商對於亞馬遜拓展電商與零售事業日益忌憚。亞馬遜除了在2017年以137億美元收購全食超市，還開設Amazon Go便利商店，更推出自有品牌的店頭醫療保健產品與雜貨商品。

旗下擁有Safeway和Vons的Albertsons資訊長丹達（Anuj Dhanda）表示，亞馬遜的擴張已促使Albertsons加快現代化基礎設施與店內體驗的努力。除了部署Azure系統、並讓員工註冊使用微軟365企業版的套裝方案，Albertsons還打算採用微軟的人工智慧（AI）技術，攜手開發無現金系統，Albertsons已在測試這套系統。

丹達說，Albertsons選擇微軟Azure為優先使用的雲端服務，是因為微軟擁有與大企業及零售商合作的豐富經驗、及其強大深厚的科技能力，而且微軟並非Albertsons的競爭對手。微軟最近還與Gap、沃爾瑪及克羅格（Kroger）等零售商達成協議。