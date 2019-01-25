專家：比特幣價格可能暴跌至零

2019-01-25 00:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳律安 ╱即時報導



一位加密貨幣領域的頂尖投資人語出驚人地表示，比特幣價格可能暴跌至零。

BCG數位創投公司創辦人舒馬克（Jeff Schumacher）在CNBC於瑞士達沃斯主辦的一場座談會上指出：「我確實相信它（比特幣）會跌到零，我認為這是很棒的科技，但我不相信它是貨幣，其價值沒有任何依據。」舒馬克投資許多聚焦於區塊鏈的公司。

Coinmarketcap數據顯示，加密貨幣2018年劇烈震盪，總市值蒸發逾4,800億美元，而全球市值最高的加密貨幣比特幣，在2017年12月觸及歷史高點後，迄今已暴跌逾80%。

在這場討論裡，私募股權業者North Island董事長哈金斯說，比特幣未來在體系內的角色可能比較著重在保存價值，對他和投資人而言重點在逾區塊鏈這種基本技術。

舒馬克認為，區塊鏈產業正試著創造「開放式的去中心化體系」，可望成為下一代的通訊協定、或企業據以運作的基礎設施，類似當前的雲端運算。

創投業者500 Startups合夥人楊珮珊則表示，支付領域正在迅速採用區塊鏈科技，特別是亞洲，許多開發中國家沒有信用卡、沒有特定的基礎設施，因此亞洲會比美國和歐洲更容易出現某種區塊鏈促成的支付科技。舒馬克認為約三年後區塊鏈將更被廣泛採用。