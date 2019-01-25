全球名家瞭望／建立專利市場新遊戲規則

2019-01-25 02:05 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 簡國帆



菲爾普斯 分享 facebook ■菲爾普斯

若已開發和開發中國家的國家專利體系能整合到貿易體系，將帶來更專業化的投資人，從而加快技術創新和生產力成長。但根據當前安排，世界貿易組織（WTO）成員國不須履行外國投資人對自家創新的權利主張，因此，世界需要新的貿易規則架構，促進思想的跨國交流。

經濟成長的驅動力是生產力成長，而生產力成長是靠創造新技術帶動。當前這些創新的發展日益仰賴跨公司、與跨國投資者的協同合作。但生產力成長已疲軟逾50年，主因是貿易規則落差、知識財產權重商主義促成的「強迫技術轉移」及國家專利體系弱化。這些因素把草根投資人拒於門外，排除了上百萬個點子。

我們需要更加強合作的戰略。我們認為，一套植基於專利保護和執行機制的跨國技術交流框架，能釋出已開發和開發中經濟體的創造力。在正確規則的約束下，一視同仁且開放的專利技術市場將能創造鼓勵跨國合作的誘因。

當然，開創這項工作將引發嚴峻挑戰。我們需要一套全球架構，履行透過創新的互惠原則，並納入所有國籍的人。這意味著要把現有專利體系進一步整合入貿易體系，並採用與新興數位經濟激勵相輔相成的共同規則。

此舉的重點應放在試行能產生有利結果的不同規定，透過專利授權與轉移市場，提高生產力。這種制度學習過程可望帶動貿易體系轉型，帶來更多跨國合作。

然而，當前WTO規則卻在拖累成長，因這些規則未能鼓勵企業藉由交易或授權，讓彼此「共享」技術。若有一家企業在追求特定創新時，能從其他企業的專利組合取得部分專利授權，這家企業將能更加專注於最適合該公司的專業領域。

專業化將帶來更多富有生產力的發明。我們需要的WTO規則必須建立一個交易點子的市場，為這類專業化創造條件，把投資引導到生產力成長最高的領域。

在我們構想的框架中，須遏止強迫技術轉移等行為。以技術轉移為條件的市場准入，確實能讓開發中國家趕上已開發國家，卻也削弱長期生產力成長的前景，因強迫技術轉移消弭了投資者交易專利交易的誘因，從而摧毀思想市場。

強迫技術轉移也會弱化經濟潛力，把投資人趕到能保護其權利的國家。都鐸王朝英格蘭授予的皇家專利壟斷就是類似概念，之後1623年壟斷法廢止該政策，把專利權授予「真正的首位發明人」，建立英格蘭專利體系，但1952到1954年期間，已開發經濟體遵守「非顯而易見」與「發明步驟」的專利要件標準，以這些概念取代用「靈光一閃」搭配「長期努力」的概念，導致「微小」的發明要比重大發明更容易獲得獎勵，降低了冒高風險投資有助提高生產力新技術的誘因。

然而，唯有先建立以規則為基礎的誘因，建立專利國際市場才可望促進提高生產力的技術出現。這需要三個步驟。首先，WTO須啟動外交程序，把自身改造為執行專利市場原則的機構。WTO成員國資格將更嚴格，因為可能需要排除成員國的條款，以推動各國遵守規範。

其次，WTO可能須鼓勵成員國試行規範專利交易的新規定，以啟動制度學習過程。這些規定也須被納入現有條約。最後，WTO要對成員國與潛在成員國執行這些規定。

把各國整合後的專利體系嵌入全球貿易架構，可望鼓勵已開發與開發中國家投資人彼此合作、共享及交易，並降低濫用知識財產權的創新戰略吸引力，因後者可能導致一國被新的WTO「除籍」，損失貿易收益。

新體系將給予各地富有創意的人才更多權力，這仰賴草根創新以及能發揮人類潛力的非物質「創意文化」，而不是只尋求滿足基本需求。

我們應開始探索要怎麼整合讓各國專利市場有效運作的各種選項，美國、歐盟、日本、韓國、中國及許多開發中國家都要扮演重要角色，不參與的國家則可能被遠甩在後。（作者Edmund Phelps是2006年諾貝爾經濟學獎得主、Project Syndicate專欄作家，本文為與喬治梅森大學經濟學教授Eskil Ullberg合著／編譯簡國帆）