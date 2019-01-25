彭博資訊專欄／當通膨從全球雷達消失…

2019-01-25 02:09 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原



■席林（Gary Shilling）

通膨已從雷達幕上消失，美國及全球皆然。

聯準會（Fed）所重視的核心個人消費支出（PCE）平減指數去年11月年升率為1.9%，低於2%的目標，抗通膨債券（TIPS）去年的報酬率也低於一般公債；再者，去年底債券市場對未來十年的通膨率預估也由去年春季時的2.2%，降到1.7%。

歐盟消費者物價年升率去年12月也降到1.6%，低於11月的1.9%。日本銀行（央行）也已放棄讓通膨達到2%目標的希望。中國也因為預期通膨減速，10年期公債殖利率從一年前的4%，降到目前的約3.13%。

美國去年12月平均時薪年升3.2%，可能對物價持續產生少許效應。在全球化之下，來自中國及其他亞洲國家的廉價產品湧入西方市場；除非川普將關稅之牆築到半天高，否則這種勢頭仍將持續。

「隨選經濟」也大幅壓低物價。自從優步（Uber）及Lyft問市以來，美國計程車平均費率已劇降58%。工會支持的高薪工作持續消失，目前全美勞工只有6.5%加入工會，遠低於1970年代初期的25%。

美國公立院校平均學雜費經過多年的飆升後，2018到2019學年已下降0.2%，因為學生負債沈重導致註冊人數減少。

網購成風也壓低物價，亞馬遜購併全食超市使其他百貨業壓力更重，寶鹼及其他大品牌也逐漸喪失訂價能力。由於今年將有31.9萬戶新公寓將推出，房租也先行降低。美國總統川普領導的政府計劃降低健保給付，也使藥價受到約束。連投資經理人也絞盡腦汁來降低費率。

由於美國及全球經濟成長普遍減緩，加上負債龐大，通縮壓力將益發沈重。世界銀行及國際貨幣基金都已下修今、明兩年的全球成長預估。Fed已調降美國今年預估經濟成長率至2.3%，低於前估的2.5%。

華爾街分析師也把今年標普500指數成分企業的獲利成長率從10.1%下修到7.8%，去年第4季營收的預估成長率也由17%降到11%。

成長減緩也使原料商品供給將益發充裕，進一步壓低價格，例如銅價已比去年6月跌約21%。公債價格因為投資人擔心經濟衰退及通膨減速，也大幅上漲；基於Fed將暫停升息，且全球不確定性升高，美債殖利率可能進一步下降。

（作者Gary Shilling是彭博資訊專欄作者）