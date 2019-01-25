經濟凶兆 歐洲日本PMI利空

2019-01-25 02:13 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



最新採購經理人指數（PMI）顯示，歐元區1月企業景氣僅微幅擴張，日本製造業景氣則陷入停滯，出口訂單降幅為兩年半來最大，加深全球成長減速顧慮，也凸顯全球經濟正卡在均衡的低成長困局中。

IHS Markit公布，歐元區1月製造業與服務業綜合PMI初估降至50.7，雖仍高於象徵景氣榮枯線的50，但為2013年7月來最弱，比路透訪調經濟學家最悲觀的預測還要低，製造業PMI為50.5，至少是2016年1月來最低。

IHS Markit首席經濟學家威廉斯說：「年初表現令人大失所望，許多人預期第1季成長會彈升，但情況並非如此。」他指出，經濟大環境有疑慮促使企業和家庭縮減支出；最新PMI數據指向歐元區第1季經濟成長率可能略低於0.1%。路透上周調查顯示，經濟學家預測歐元區首季經濟成長0.4%。

日本Markit/日經1月製造業PMI則為50.0，是2016年8月來最低，剛好站在景氣榮枯分界線上，且比12月終值52.6陡降。美中貿易衝突拖慢全球成長的顧慮加深，導致日本出口訂單指數從12月的49.1銳減至46.1，降幅為2016年7月來最大，促使製造商採取2016年7月來首見減產行動，企業信心也降到逾六年來最低。

IHS Markit經濟學家海耶斯說，最新數據「對日本製造業是凶兆，顯示近兩年半的成長趨勢接近尾聲」。國際貨幣基金（IMF）本周下修今年全球經濟成長率預測至3.5%，為三年來最低。

華爾街日報指出，經濟成長減緩的近因很明顯，就是貿易衝突與貨幣政策緊縮，但先進國家近來只是小幅收緊或幣政策，卻造成這麼大的衝擊，最大原因就在於多數地區似乎都陷入均衡的低成長困局，而這種困局的可能由來有二：人口與生產力成長趨緩。

在這種低成長環境下，全球央行緊縮貨幣政策須三思而行，因為就算只是稍微收緊政策，也會對經濟造成長期痛楚。

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