ECB拉抬通膨 利率不變

2019-01-25 02:10 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



ECB總裁德拉基 路透 分享 facebook 歐洲央行（ECB）24日決議維持各項利率不變，且保證今年夏季結束（8月底）之前不會提高利率。總裁德拉基在記者會上也承認歐元區經濟成長有走下坡的風險，歐元兌美元匯率24日盤中溫和走貶。

ECB執行委員會決議維持三大利率不變，包括存款利率維持為負0.4%，主要再融資利率為零，邊際放款利率為0.25%。

ECB決策聲明重申，「只要是為確保通膨率在中期間持續向低於、但接近2%目標靠攏之所需」，利率仍將維持低檔。

ECB也表示，「決策委員會打算將到期證券之本金繼續全額再投資，到首次提高利率之後一段相當時間，以及為維持有利流動性情勢及高度貨幣寬鬆之所需時」。

為維持貨幣政策寬鬆，將把到期證券的本金重新投入市場，時間將延續到首次升息之後「更長的期間」。

德拉基在會後記者會強調，歐元區經濟變動的風險趨於向下，並警告歐元區經濟面臨諸多挑戰，暗示ECB對於今年退出寬鬆政策將採取更審慎的態度；被問到首次升息是否會延到2020年時，德拉基只表示目前內部仍有爭議。

但他也表示，基於經濟持續成長，因此對達成通膨目標仍有信心，預期工資、勞動市場數據將正向；歐元區銀行體系金融海嘯時健康得多，即使經濟更加困難時銀行仍能持續放款。

德拉基要求各國政府提昇長期成長潛力，加速落實經濟改革，必須重建財政緩衝機制，而英國「脫歐」談判拖長也對經濟構成風險；多位官員提到「定向長期再融資操作（TLTROs）」，但ECB並未做成決策；

由於德拉基警告經濟走勢偏向下行，歐元兌美元匯率24日一度貶值0.35%，報1.1341美元，接近三周來低點；之後跌幅縮小，報1.1366美元。