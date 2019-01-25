美本季GDP恐零成長

2019-01-25 02:09 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 陳律安 ／綜合外電



美國聯邦政府局部關門僵局依然無解，兩黨持續角力，美國總統川普也同意將延後發布國情咨文、直到政府開門。白宮經濟顧問委員會主席哈塞特警告，若政府局部關門持續到3月，第1季經濟可能「零成長」，但陷入經濟衰退的可能性很低。

美國參院24日將表決兩項法案，以恢復政府運作，但兩者的過關機率都不高，讓美國國會又回到原點：僵局。眾院議長裴洛西23日以政府持續關門為由，拒絕川普原訂29日到眾院發表國情咨文的計畫，川普之後妥協同意延後，直到政府開門再發表。

哈塞特接受CNN表示，本季經濟成長通常相對疲軟，若政府局部停擺的情況持續，最終成長率將「非常、非常低」、「趨近於零」。但他也說，如果政府恢復運作，經濟將能收復失土。

白宮預期，政府局部關門每延續一周，國內生產毛額（GDP）成長率的損失將「略高於」0.1個百分點。摩根大通首席美國經濟學家斐洛利本月稍早指出，每關門一周，GDP季成長率將折損0.1個至0.2個百分點。

路透訪調的近60%經濟學家也認為，政府關門將對本季GDP成長率造成顯著影響，可能折損0.3個百分點。

川普上周已簽署法案，承諾受關門影響而沒領到薪水的約80萬名公務員，將能在政府開門後拿回薪水。因此，哈塞特表示，第1季失去的產出將出現在第2季數據上，且白宮全年GDP成長率預估值維持不變，仍為3%，而2020年陷入衰退的機率「非常、非常趨近於零。」

若美國政府關門持續拖到3月，還會激起市場對舉債上限的疑慮，從而可能打擊美元和美國公債。

Pantheon宏觀經濟諮詢公司首席經濟學家謝珀德森表示：「若關門持續下去，受衝擊的債權人及企業供應商將更沒耐心。聯邦員工或許能拿回薪水，但就算開門後他們多花錢，他們所光顧的企業也難以完全復原。」