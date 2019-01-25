親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
委內瑞拉斷交美
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

陸經濟降溫 亞煉油廠有壓

2019-01-25 02:05經濟日報 國際中心／綜合外電

中國經濟成長放緩將限制當地的汽油需求，可能代表中國將向亞洲其他地區出口大量汽油，進一步對亞洲煉油業者的利潤率造成壓力。

過去十年來，中國的需求一直是油價的關鍵支撐因素，但今年情況可能不同，2018年中國經濟成長率降至1990年以來最低水平，全年汽車銷量也出現1990年以來首次下滑。一些分析師預計，2019年汽車銷量將進一步下滑。

這些因素加上當局提高燃油效率等環保措施，都將限制中國的汽油需求。野村（Nomura）預計，今年汽油需求將成長0.5%，遠低於去年估計的成長4%。同時惠譽公司（Fitch）的數據顯示，中國煉油廠將把產能提高約6%。

中國官方成品油出口配額去年大增35%。一些分析師預計，今年出口配額將進一步增加，讓中國煉油業能維持生產。

一些擔憂已反映在煉油業者的股價上。中國石化股價已比去年高點跌26%，南韓SK創新公司股價已比高點跌21%。惠譽指出，中國石化還會受益於增加出口的能力。嚴重依賴出口的新加坡和南韓中小煉油企業將遭遇困境。

不過，摩根大通分析師達林（Scott Darling）認為，整體煉油利潤將很快反彈，以歷史經驗來看，煉油利潤率不會維持在目前水準太久。他看好半數亞洲煉油商。

經濟惠譽南韓
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

戰爭天災未光顧！全球石油儲量一哥 委國經濟卻陷死亡螺旋

2019-01-25 23:18

美國星巴克乘勝追擊 今年使出3大招數吸客

2019-01-25 18:22

電動車崛起 三星SDI第4季淨利成長10.8%

2019-01-25 22:34

祖克柏重申 臉書絕不賣個資

2019-01-25 20:36

投資人期待美中下週貿易談判 亞股收高

2019-01-25 19:36

談2019年升息 ECB官員：還言之過早

2019-01-25 19:30

電信業開放邁出步伐 英國電信在大陸取得牌照

2019-01-25 18:58

對黃金多頭潑冷水 墨比爾斯：今年金價將持平

2019-01-25 17:54

2018全球50位最具勇氣創業家 「瘋狂亞洲富豪」導演也上榜

2019-01-25 16:50

曼谷人收入居泰國之冠 幸福感卻最低

2019-01-25 14:59

波音也搶空中計程車大餅 Uber將在洛杉磯率先使用

2019-01-25 14:31

人工智慧加速自動化 美國4分之1工作天翻地覆

2019-01-25 13:26

日立擬停產風力發電機 專注保修等服務

2019-01-25 13:25

情人節熱銷糖果救不了自己 Sweethearts倒閉今年買不到

2019-01-25 13:02

索羅斯評習近平：自由社會最危險敵人

2019-01-25 12:57

影／美頂尖大學 棄用華為等中企電訊產品

2019-01-25 12:52

SEMI：去年12月北美半導體設備出貨21.1億美元

2019-01-25 11:55

張勇數位經濟心法：別怕被年輕人挑戰 別對年輕人說不

2019-01-25 11:35

新加坡房貸需求空前大降溫 成長腰斬

2019-01-25 11:13

伊豆觀光列車將奔馳北海道 拯救JR北海道百億赤字

2019-01-25 11:00

石油蘊藏世界第一 為什麼市場對委國動盪不痛不癢？

2019-01-25 10:26

美議員提「對等貿易法案」 給川普課徵關稅的更大權力

2019-01-25 10:19

英特爾去年營收EPS創新高 今年續攻高可期

2019-01-25 10:04

帝寶沒放眼裡！美富翁瘋豪宅 彈指百億全球獵屋

2019-01-25 10:00

發財不還債？新加坡「派錢政策」的大灑幣邏輯

2019-01-25 09:44

英特爾本季展望不如預期 盤後股價重挫逾7%

2019-01-25 09:28

經濟凶兆 歐洲日本PMI利空

2019-01-25 02:13

ECB拉抬通膨 利率不變

2019-01-25 02:10

海力士、德儀 上季業績低迷

2019-01-25 02:09

南韓馬國 按兵不動

2019-01-25 02:09

美本季GDP恐零成長

2019-01-25 02:09

全球面臨3月瘋狂

2019-01-25 02:09

彭博資訊專欄／當通膨從全球雷達消失…

2019-01-25 02:09

高恩辭雷諾董座執行長

2019-01-25 02:08

車市寒冬 福特現代上季虧損

2019-01-25 02:06

寶鹼拚網購 找銷售新出路

2019-01-25 02:06

川普擬制裁清單 重原油看漲

2019-01-25 02:05

全球名家瞭望／建立專利市場新遊戲規則

2019-01-25 02:05

2025年全球近四分之三網路用戶 將只用手機上網

2019-01-25 00:52
看更多

熱門文章

森林中發現人肉塊 同事驚恐自首「參與肢解過程」

2019-01-25 10:14

帝寶沒放眼裡！美富翁瘋豪宅 彈指百億全球獵屋

2019-01-25 10:00

如廁請開燈！她脫褲上廁所 下秒遭1.6公尺蟒蛇咬屁屁

2019-01-25 11:40

為什麼委內瑞拉政局不穩 中國挫咧等？

2019-01-25 15:00

馬尾妹「經典表情」給要結婚的叔叔 網友看了全笑翻

2019-01-25 12:06

CNN：川普堅持築牆 傳白宮已在研擬緊急命令

2019-01-25 08:27

性感歌手解放雪白爆乳 網友瘋：好想當那把吉他

2019-01-25 21:18

經濟凶兆 歐洲日本PMI利空

2019-01-25 02:13

嫌乘客體味太重 美國航空把一家人趕下飛機

2019-01-25 16:34

末日時鐘只剩2分鐘！全因世界面臨這兩大威脅

2019-01-25 10:06

晶片股帶動那斯達克指數上揚 費半創一個月來最大漲幅

2019-01-25 07:00

石油蘊藏世界第一 為什麼市場對委國動盪不痛不癢？

2019-01-25 10:26

日本流感持續延燒！ 女上班族昏倒月台遭電車輾斃

2019-01-25 18:17

愛吃麵包嗎？ 調查指這款麵包普遍含微量殺蟲劑

2019-01-25 17:42

科莫多龍吃不飽 印尼關閉國家公園一年

2019-01-25 15:53

19歲女懷孕四個月罹患血癌 兒出生夭折母病逝

2019-01-25 11:20

美國下令非緊急外交人員撤離委內瑞拉 建議美公民離境

2019-01-25 07:16

全球面臨3月瘋狂

2019-01-25 02:09

川普為何反馬杜洛 卻接受其他獨裁政權？

2019-01-25 16:20

2025年全球近四分之三網路用戶 將只用手機上網

2019-01-25 00:52

美國如何扳倒馬杜洛？波頓：切斷他的石油收入

2019-01-25 08:50

委內瑞拉危機 俄警告美國勿軍事干預

2019-01-25 09:27

中美走向對抗 北京學者：冷戰以來最嚴重

2019-01-25 15:56

扳倒馬杜洛的下一步？川普沒招 只能見招拆招

2019-01-25 12:14

它們的變化才真正讓人心碎 看大自然的十年挑戰

2019-01-25 16:49

關鍵72小時！ 美與委內瑞拉將攤牌 川普是否出兵成焦點

2019-01-25 16:20

垃圾的春天來了！澳洲新垃圾廠可回收9成廢物

2019-01-25 14:13

戰爭天災未光顧！全球石油儲量一哥 委國經濟卻陷死亡螺旋

2019-01-25 23:18

何不食肉糜？美政府關門 川普政權不知民間疾苦

2019-01-25 15:11

伊豆觀光列車將奔馳北海道 拯救JR北海道百億赤字

2019-01-25 11:00

通俄門調查 川普前顧問遭控7項罪名被捕

2019-01-25 21:58

委內瑞拉政盪 油市添變數

2019-01-25 02:17

美中貿易戰能否落幕？羅斯稱端視中國能否落實改革開放

2019-01-25 06:49

英緝毒犬業績太好惹怒黑幫 開百萬賞金要牠狗頭

2019-01-25 17:07

影／美頂尖大學 棄用華為等中企電訊產品

2019-01-25 12:52

英特爾第4季財報、展望不如預期 盤後股價崩跌7.8%

2019-01-25 06:22

美國星巴克乘勝追擊 今年使出3大招數吸客

2019-01-25 18:22

波音也搶空中計程車大餅 Uber將在洛杉磯率先使用

2019-01-25 14:31

又見小媽媽！澳洲12歲少女產子 警方調查

2019-01-25 09:53

脫歐歹戲拖棚 英國女王敦促全國尋求共識

2019-01-25 21:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top