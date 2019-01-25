陸經濟降溫 亞煉油廠有壓

2019-01-25 02:05 經濟日報 國際中心／綜合外電



中國經濟成長放緩將限制當地的汽油需求，可能代表中國將向亞洲其他地區出口大量汽油，進一步對亞洲煉油業者的利潤率造成壓力。

過去十年來，中國的需求一直是油價的關鍵支撐因素，但今年情況可能不同，2018年中國經濟成長率降至1990年以來最低水平，全年汽車銷量也出現1990年以來首次下滑。一些分析師預計，2019年汽車銷量將進一步下滑。

這些因素加上當局提高燃油效率等環保措施，都將限制中國的汽油需求。野村（Nomura）預計，今年汽油需求將成長0.5%，遠低於去年估計的成長4%。同時惠譽公司（Fitch）的數據顯示，中國煉油廠將把產能提高約6%。

中國官方成品油出口配額去年大增35%。一些分析師預計，今年出口配額將進一步增加，讓中國煉油業能維持生產。

一些擔憂已反映在煉油業者的股價上。中國石化股價已比去年高點跌26%，南韓SK創新公司股價已比高點跌21%。惠譽指出，中國石化還會受益於增加出口的能力。嚴重依賴出口的新加坡和南韓中小煉油企業將遭遇困境。

不過，摩根大通分析師達林（Scott Darling）認為，整體煉油利潤將很快反彈，以歷史經驗來看，煉油利潤率不會維持在目前水準太久。他看好半數亞洲煉油商。