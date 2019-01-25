川普擬制裁清單 重原油看漲

2019-01-25 02:05 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



由於美國政府23日宣布支持委內瑞拉的反對黨領袖瓜伊多為臨時總統，可能使委國石油產量進一步下降；若川普政府對委國石油出口實施制裁，不僅將使委國進一步減產，美國煉油業將受重創，也將拉高國際重原油價格。

委國總統馬杜洛已宣布與美國斷交，下令美國外交人員須於72小時內撤離；川普政府也擬出制裁清單，包括限制對委國銷售重油稀釋劑、或禁止委國對美出口石油，但尚未決定是否實施。

委內瑞拉近年產油量持續減少，去年12月日產量僅110萬桶，遠少於前年的190萬桶劇減；若美國落實制裁，委國今年日產量可能進一步降到70萬桶。

委國出口的原油以重級原油為主，美國是主要買家，2018年1到10月平均每天進口50萬桶，是美國重原油的第四大供應來源，主要供應美國墨西哥灣區的煉油廠提煉柴油及中級油品；美國頁岩油以輕原油為主，用於提煉汽油，但美國汽油供給已過剩。

Energy Aspects顧問公司首席石油分析師塞恩指出，「美國灣區的煉油廠若少了委國重油，雖能從其他地區進口，但將對煉油作業造成重大干擾」。一旦實施制裁，德州及路易斯安那州的煉油廠將不易找到替代來源，營運將受重創，包括殼牌與Phillip 66等。

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）元月起恢復減產後，已使全球重原油的供給減少。目前其他品級重原油的價格已上漲，西德州重級酸油目前每桶只比中級原油折價0.35美元，比上周的2.5美元大幅縮小，墨西哥馬雅級重原油也大幅上漲。