親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
委內瑞拉斷交美
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

澳洲高溫再破紀錄 數十匹野馬活活渴死

2019-01-24 23:16聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

澳洲氣象局24日指出，南澳城市阿德雷德北部測得攝氏49.5度高溫，市區內也有47.7度高溫，打破該市自1939年以來紀錄。

南澳省也有13個城鎮出現破紀錄高溫，該省衛生局24日表示，過去24小時內有44人因高溫造成的身體不適而送醫。

澳洲熱浪侵襲，北領地24日發現數十匹野馬屍體，躺在乾涸的水塘地上。（歐新社）
澳洲熱浪侵襲，北領地24日發現數十匹野馬屍體，躺在乾涸的水塘地上。（歐新社）
分享

高溫南澳氣象局
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

引爆美、委決裂 委國臨時總統瓜伊多什麼來頭？

2019-01-24 10:06

發財不還債？新加坡香港「派錢政策」的大灑幣邏輯

2019-01-24 21:28

席勒：美股今年仍有「熊出沒」的風險

2019-01-24 19:02

委內瑞拉總統鬧雙包 意外扯上兩岸關係

2019-01-24 17:15

在日本被捕 雷諾汽車前執行長戈恩辭職

2019-01-24 16:38

CNBC：蘋果解聘逾200名「泰坦」自駕車部門員工

2019-01-24 15:12

發財不還債？新加坡香港「派錢政策」的大灑幣邏輯

2019-01-24 14:39

監視中國船艦 印度在安達曼群島設第3個基地

2019-01-24 14:26

夏普怎麼了？獲利好轉股價卻狂瀉

2019-01-24 14:04

總統鬧雙包 委內瑞拉危機背景及後續一次看

2019-01-24 13:40

歐洲中國業務拖累 福特第4季虧損1.16億美元

2019-01-24 12:49

委內瑞拉政局動盪 外交部：避免前往

2019-01-24 12:14

「胖手指」又惹禍！ 怡和控股市值蒸發410億美元

2019-01-24 12:07

南韓央行利率不變 暫不考慮進一步寬鬆

2019-01-24 11:54

微軟搜尋引擎Bing遭中國封鎖 原因不明

2019-01-24 11:38

助孟晚舟免被引渡？加拿大駐華大使建議她對法官這樣說

2019-01-24 11:06

上市陷集體訴訟 前後歷時三年多 阿里巴巴為啥最終選擇和解？

2019-01-24 10:52

《財富》雜誌「全球最受尊崇公司」 FedEx獲第十名

2019-01-24 10:38

iPhone各季銷量售價 分析師估較去年同期減少

2019-01-24 10:05

川普挺委國反對黨領袖為總統 美學者指不常見

2019-01-24 09:49

福特汽車上季虧損1.16億美元

2019-01-24 09:25

德州儀器Q4營收不如預期 為何股價上揚？

2019-01-24 08:53

美政府史上最長關門若持續 Q1經濟可能零成長

2019-01-24 08:12

特斯拉削減Model S等高價車款生產 需求前景疑慮升高

2019-01-24 07:55

油價下跌 歐盟試圖繞過美國對朗制裁 避險情緒支撐金價

2019-01-24 07:48

美元走貶 貿易衝突、全球成長仍充滿不確定性

2019-01-24 07:29

強勁企業財報推升美股 道瓊上漲171點

2019-01-24 07:14
看更多

熱門文章

森林中發現人肉塊 同事驚恐自首「參與肢解過程」

2019-01-25 10:14

帝寶沒放眼裡！美富翁瘋豪宅 彈指百億全球獵屋

2019-01-25 10:00

如廁請開燈！她脫褲上廁所 下秒遭1.6公尺蟒蛇咬屁屁

2019-01-25 11:40

為什麼委內瑞拉政局不穩 中國挫咧等？

2019-01-25 15:00

馬尾妹「經典表情」給要結婚的叔叔 網友看了全笑翻

2019-01-25 12:06

CNN：川普堅持築牆 傳白宮已在研擬緊急命令

2019-01-25 08:27

性感歌手解放雪白爆乳 網友瘋：好想當那把吉他

2019-01-25 21:18

經濟凶兆 歐洲日本PMI利空

2019-01-25 02:13

嫌乘客體味太重 美國航空把一家人趕下飛機

2019-01-25 16:34

末日時鐘只剩2分鐘！全因世界面臨這兩大威脅

2019-01-25 10:06

晶片股帶動那斯達克指數上揚 費半創一個月來最大漲幅

2019-01-25 07:00

石油蘊藏世界第一 為什麼市場對委國動盪不痛不癢？

2019-01-25 10:26

日本流感持續延燒！ 女上班族昏倒月台遭電車輾斃

2019-01-25 18:17

愛吃麵包嗎？ 調查指這款麵包普遍含微量殺蟲劑

2019-01-25 17:42

科莫多龍吃不飽 印尼關閉國家公園一年

2019-01-25 15:53

19歲女懷孕四個月罹患血癌 兒出生夭折母病逝

2019-01-25 11:20

美國下令非緊急外交人員撤離委內瑞拉 建議美公民離境

2019-01-25 07:16

全球面臨3月瘋狂

2019-01-25 02:09

川普為何反馬杜洛 卻接受其他獨裁政權？

2019-01-25 16:20

2025年全球近四分之三網路用戶 將只用手機上網

2019-01-25 00:52

美國如何扳倒馬杜洛？波頓：切斷他的石油收入

2019-01-25 08:50

委內瑞拉危機 俄警告美國勿軍事干預

2019-01-25 09:27

中美走向對抗 北京學者：冷戰以來最嚴重

2019-01-25 15:56

戰爭天災未光顧！全球石油儲量一哥 委國經濟卻陷死亡螺旋

2019-01-25 23:18

扳倒馬杜洛的下一步？川普沒招 只能見招拆招

2019-01-25 12:14

它們的變化才真正讓人心碎 看大自然的十年挑戰

2019-01-25 16:49

關鍵72小時！ 美與委內瑞拉將攤牌 川普是否出兵成焦點

2019-01-25 16:20

垃圾的春天來了！澳洲新垃圾廠可回收9成廢物

2019-01-25 14:13

何不食肉糜？美政府關門 川普政權不知民間疾苦

2019-01-25 15:11

通俄門調查 川普前顧問遭控7項罪名被捕

2019-01-25 21:58

伊豆觀光列車將奔馳北海道 拯救JR北海道百億赤字

2019-01-25 11:00

委內瑞拉政盪 油市添變數

2019-01-25 02:17

美中貿易戰能否落幕？羅斯稱端視中國能否落實改革開放

2019-01-25 06:49

英緝毒犬業績太好惹怒黑幫 開百萬賞金要牠狗頭

2019-01-25 17:07

影／美頂尖大學 棄用華為等中企電訊產品

2019-01-25 12:52

美國星巴克乘勝追擊 今年使出3大招數吸客

2019-01-25 18:22

波音也搶空中計程車大餅 Uber將在洛杉磯率先使用

2019-01-25 14:31

又見小媽媽！澳洲12歲少女產子 警方調查

2019-01-25 09:53

脫歐歹戲拖棚 英國女王敦促全國尋求共識

2019-01-25 21:03

華裔奧運五金泳將 倪家駿罹癌

2019-01-25 17:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top