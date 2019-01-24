澳洲高溫再破紀錄 數十匹野馬活活渴死

2019-01-24 23:16 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



澳洲氣象局24日指出，南澳城市阿德雷德北部測得攝氏49.5度高溫，市區內也有47.7度高溫，打破該市自1939年以來紀錄。