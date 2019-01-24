經濟解析／蘋果此時砍自駕車人力 是向什麼壓力低頭？

2019-01-24 23:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



「泰坦」（Titan）典出希臘神話，意指希臘神族，引伸義為「巨人」。蘋果祕密研發自駕車的計畫雖以「泰坦」命名，在蘋果內部的地位似乎卻愈來愈矮小，力量也日益式微。

根據CNBC引述知情人士說法報導，蘋果公司最近把「泰坦計畫」團隊再砍掉逾200人。一些員工被調往公司內部別的部門支援其他專案，其他受「泰坦計畫」部門整頓影響的人員亦然。

彭博專欄作家韋伯（Alex Webb）24日撰文表示，對參與這項計畫的蘋果員工而言，這項決定並不令人意外。早在三年前，「泰坦計畫」就歷經過大幅調整，最初摩拳擦掌想打造整部車的雄心壯志愈縮愈小，如今焦點已窄化為打造自駕車軟體系統。到去年，根據紐約時報當時的報導，「泰坦計畫」總人力已比2015年巔峰時期的1,000人折損數百人。蘋果需要找到願意買這種系統的客戶，但卻無跡象顯示有人會買。

韋伯說，儘管蘋果有時可能很難搞和要求甚高，但更大的問題可能一直卡在蘋果自駕車技術尚未達到可接受的水準。Alphabet旗下的Waymo如今已有數百輛自駕車在亞歷桑納州和矽谷進行道路測試，並且蒐集資料。反觀蘋果，一直到2017年才開始正式展開自動駕駛測試，進度遙遙落後其他競爭對手。

為什麼蘋果在這個時刻決定進一步縮減「泰坦計畫」人力編制呢？韋伯指出，這是向現實壓力低頭的舉措。在蘋果執行長庫克本月初下修止於去年12月當季的營收預測後，這個iPhone製造商似乎更嚴加檢討內部各項成本支出，例如庫克已指示部屬縮減招聘率。即使「泰坦計畫」尚未完全陣亡，韋伯認為蘋果或許也應該喊卡，因為把資源集中押注於蘋果勝算較大的事業，像是庫克鍾愛的健康科技和擴增實境（AR），應該是更明智的決定。

決定揮刀砍向「泰坦計畫」，也凸顯出自駕車事業殘酷的現實。2015年，當蘋果和Google來勢洶洶地進軍自駕車領域時，傳統汽車製造商顯得一陣慌亂；但這幾年來情勢漸趨明朗：所謂全自駕車最快2020年可望面世的預測，實在太樂觀。獲財力雄厚金主資助的一群新創公司，例如Cruise（如今由通用汽車公司、軟體銀行的「願景基金」以及本田汽車公司共同擁有）、Aurora和Argo（背後靠山是福特汽車），也已加入自駕車戰局。