寶鹼拚網購 找銷售新出路

2019-01-25 02:06 經濟日報 編譯洪啟原 經濟日報 編譯 洪啟原



寶鹼、聯合利華等消費品大廠紛紛推出線上訂購服務。 路透 分享 facebook 消費品大廠紛紛推出線上訂購服務，努力爭取希望自動外送食品和日用品的顧客，設法擴大市占、提振營收，為銷售找到新出路。

消費品公司正推出全新的線上訂購服務，除了能確保營收穩定，降低運送成本，還能掌握保貴的消費者資訊。全球最大包裝食品業者雀巢（Nestle）不只擁有發展穩定Nespresso膠囊咖啡訂購事業，最近也在日本推出營養飲品的訂購服務，並擴大線上瓶裝水品牌Ready Refresh在美國的服務。

雀巢也打算將旗下寵物食品訂購業者Tails.com的版圖，從英國延伸到歐陸，目前正在法國測試，可能在今年上路。聯合利華（Unilever）的保養品牌Skinsei日前也在美國推出，將提供顧客「個人化」的肌膚保養服務。

全球最大家庭及個人護理用品公司寶鹼（P&G）則在加拿大推出刮鬍刀品牌吉列（Gillette）訂購服務Gillette on Demand，訂戶認為需要寄送產品時就可在網站留下資料通知。

消費品業者跳過零售商直接銷售商品，好處是獲利更高，且更能掌握商品定價、促銷和銷售，也不須面對亞馬遜或英國聖伯利超市（Sainsbury）等零售商施壓，被要求提供商品折扣和為他們的自有品牌提供資源。

但分析師指出，訂購服務的缺點是退訂率高，可能原因是顧客感到無聊、行銷及運送成本高昂，以及顧客通常到頭來發現自己衝動購物，買下其實自己並不想要的產品。

顧客諮詢公司Strategic Resource執行董事費利欽格爾表示，訂購服務銷售約占全美線上銷售10%、占總零售銷售逾1%，是業界當前流行的銷售管道。他預估訂購服務銷售占美國整體零售市場的比率，五年內將超過10%、10年內將超過15%。