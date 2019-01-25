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車市寒冬 福特現代上季虧損

2019-01-25 02:06經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

福特汽車上季出現兩年來首次淨損。 法新社
福特汽車上季出現兩年來首次淨損。 法新社
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美國福特汽車上季出現兩年來首次淨損，中國和歐洲市場皆陷入虧損讓海外整頓計畫變得更加迫切。南韓現代汽車也因為中國市場的銷售驟降而出現八年來首次虧損。

福特汽車23日宣布，去年第4季淨損1.16億美元，創下自2016年來首次單季虧損，相較前年同期的獲利25.2億美元。福特財務長尚克思說：「去年並非讓我們感到滿意的一年，這樣的感覺仍持續到第4季。」

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福特去年全年淨利僅剩36.8億美元，約為2017年的一半。北美地區是唯一獲利的地區，稅前獲利76億美元，比2017年減少6%，包括中國在內的亞太地區則虧損11億美元。

尚克思說，中國和歐洲的業績表現不佳已在公司掌握中，正在解決問題，2019年將會比去年好，但仍有許多變數不在公司掌握內，例如貿易不確定性和原物料成本。他表示，去年公司共耗費逾7.5億美元在關稅成本上。尚克思也提到英國在無協議狀態下脫歐的風險，表示將傷害公司在該國的製造和銷售營運。

福特執行長哈克特則承認對公司110億美元重建計畫的進度緩慢感到挫折。他認為公司在翻新全球汽車產品內容的速度太慢。「我們在產品開發上碰到瓶頸。」

現代汽車則宣布去年第4季為淨損1,298億韓元（1.15億美元），這是該公司自2011年變更會計方法以來首次淨損。全年淨利則暴跌63%至1.5兆韓元，連續第六年淨利下滑。

受美中貿易戰和中國逐漸減少購買小型車稅務減免的影響，中國汽車市場去年出現逾20年來首次萎縮。

現代去年在中國僅賣出79萬輛車，和2017年的六年內低點78.5萬輛相去不遠，但現代的目標為90萬輛。現代在中國的總產能為165萬輛。

福特脫歐英國
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