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任貿易戰掀股海驚濤駭浪 五大題材可作長期投資定心錨

2018-07-11 17:53經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

與其隨貿易戰消息忐忑不安，專家建議投資人不如注意五大長期投資題材 。（圖／路透）
與其隨貿易戰消息忐忑不安，專家建議投資人不如注意五大長期投資題材 。（圖／路透）
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今年股市不確定性竄升，美股標普500指數走勢隨保護主義貿易措施的風吹草動起舞，受貿易戰衝擊最大的類股波動更是加劇，例如6月下旬哈雷機車股價暴跌，上周汽車股因外傳淪為新關稅鎖定目標而重挫，類似例子不勝枚舉。

財經新聞網站MarketWatch股市專欄作家瑞夫斯（Jeff Reeves）撰文指出，貿易戰緊張情勢升高，對短期股市走勢難免產生影響，但仍有一些股票在大環境詭譎多變時仍逆勢走高，因為搭上長期展望亮麗的趨勢，若是耐心投資相關題材股，既可在市況險惡時站穩腳步，也可掌握機會布局成長潛力股，假以時日，未來有望歡笑收割。

以下是瑞夫斯看好未來將重塑全球經濟的五股大趨勢：

1. 人工智慧（AI）

機器學習與人工智慧不再局限於科幻小說，企業近年來持續運用AI解決方案，協助在浩瀚的資訊中理出頭緒、精簡業務、讓銷售最大化。研調機構IDC預測，今年全球AI支出將比去年成長逾50%，到2021年時年銷售額將突破500億美元大關。

要如何掌握這股趨勢帶來的投資機會？一種方法是投資在相關領域掌握先機並具有規模優勢的大型科技公司，例如Google母公司Alphabet、微軟、IBM。也可考慮投資相關硬體股，例如晶片製造商輝達（Nvidia）、IC設計公司智霖（Xilinx）等。另有相關指數股票型基金（ETF）可選擇，例如Global X機器人與人工智慧ETF就納入一些AI題材股。

2. 電子商務

消費者購物支出持續從實體零售商家流出、流入電子商務網站。去年整體電子商務銷售額超過3,900億美元，比前年成長16%，創2011年來最高的成長率。這股趨勢隨消費者信心增強而強化，即使經濟景氣轉壞也無法逆轉此趨勢。電子商務已是全球現象，研究公司eMarketer估計，去年亞太電子商務成長31%，同時期該區整體零售銷售只成長7%。

如何投資電商題材？最明顯的標題是亞馬遜（Amazon.com）和阿里巴巴（Alibaba）。但電商市場大餅何其大，這兩大巨頭除外，還包括專攻某領域且各擅勝場的業者，如汽車銷售平台Carvana和家具與家用品網站Wayfair，過去一年來這兩檔個股漲幅分別為120%和60%。另可考慮像Amplify Online Retail這類ETF。

3. 行動支付

曾刷手機買咖啡的人便知，行動支付愈來愈便利。顧問公司Capgemini估計，到2020年，全球處理的數位支付交易將超過7,200億筆。目前中國在行動支付居於領先地位，2016年行動支付總額達9兆美元，遠超過美國同年的1,120億美元。

這帶給投資人龐大的投資機會，既可布局快速成長中的新興市場股票，例如阿里巴巴的支付寶（Alipay）、騰訊的微信（WeChat）行動支付系統，以及美國的行動支付系統服務商Square，或是透過金融科技公司Fiserv間接投資這個領域。另可考慮ETFMG行動支付ETF這類多元ETF。

4. 生物科技

市場對上市製藥股展望有雜音，包括專利到期、法規趨嚴等。但標榜創新的生技股與眾不同，許多公司專注於研發下一代救命藥，運用昔日被視為科幻小說才有的技術。例如BioXcel Thereapeutics正研發針對個別病患免疫系統對症下藥的抗癌療法，基因編輯公司Editas Medicine投入的研究之一是藉編輯視網膜組織基因治療兒童失明。隨著美國嬰兒潮世代進入老年，對治療糖尿病和阿茲海默症的藥物需求也升高。

投資個別生技股的風險可能很高，畢竟投入巨資研發未必能收到令人振奮的結果。投資SPDR標普生技ETF這種多元基金有助於降低風險，既可參與潛力無窮的生技業，也可避免把全部的雞蛋放進同一籃子裡。

5. 電玩遊戲

遊戲已成為不分男女老少的全球現象，也帶來巨大的商機，據估計，去年單是美國境內的遊戲支出就達到360億美元，全球支出更超過1,080億美元。

遊戲相關投資標的包括：專業遊戲公司如Take-Two互動軟體，以及動視暴雪（Activision Blizzard），這兩檔股票過去一年來股價幅分別為70%和35%左右。另有專攻行動遊戲的Glu Mobile，中國的網易（NetEase）、騰訊等。另可考慮相關ETF，例如ETFMG視頻遊戲科技ETF。

ETF生技電商

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