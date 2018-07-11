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擴大招攬外國人才 日本擬增設在留資格

2018-07-11 17:44聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

因應少子化高齡化，日本政府擬擴大招攬外國人才，將增設新的在留資格，預計明年四月實施。

日本官房長官菅義偉在東京都内講演時，透露日本政府很快將內閣會議針對相關事宜的法律整備進行討論。

日本政決日前閣議通過經濟財政營運と改革基本方針，擬擴大招攬外國人才，對於擁有某些技能的人，將以業種別創設新的在留資格，最長簽證期五年。

菅義偉講演時提到，越來越多企業反應人手不足，克服少子化高齡化問題是日本政府最大課題。希望能擴大招募必要產業中擁有一定專業與技能的即戰力外國人材。

高齡化少子化內閣

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