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水利產業新南向 水利署赴星國參展拚商機

2018-07-11 16:18中央社 新加坡11日專電

台灣今年首度參加新加坡國際水週，不僅分享再生水開發與營運經驗，並展示監控工業區污水排放水質系統，有效降低開發中國家工業廢水排放問題，創造水利產業新南向商機。

世界城市峰會、新加坡國際水週及新加坡清潔環境峰會，8日起在新加坡濱海灣金沙會議中心舉行為期5天會議。

經濟部水利署今年籌組Fortune from smart water參與新加坡國際水週，全面推動台灣水利產業新南向。

國立台灣大學環境工程學研究所展示最新的電容去離子技術，以異域整合、突破性創新的模式發展電容去離子技術，可用節能、節水的方式完成水質淨化，將新加坡自來水的導電度降至5 uS/cm以下，僅需0.1kWh/m3的能耗，產出極優質的純水。

台大環境工程學研究所副教授侯嘉洪指出，這次電容貯能裝置不僅確保民生飲用水安全，並產出高品質再生水，滿足高科技用水需求，促進循環型水產業的蓬勃發展。

台灣參展業者也開發「雲端智慧型水質監測系統」，銜接數十種環境感測數據，超過100個點位監測，致力水質水量連續監測。

富鈞水資指出，這套系統可以實際監控工業區污水排放水質，降低90%以上污水偷排，以最即時的數據，預防環境污染，開啟創新型的AI水管理方式。達成水資源的最大效益，降低50%人力成本。

水利署綜合企劃組長張廣智強調，經濟部水利署6月帶領台灣廠商團隊，參與2018印尼泗水國際水工程大展，發現部分東協國家偏鄉地區仍無自來水供應，須就地取水飲用，台灣的「Qwater淨水設備」將能打造水利產業跨業創價商業模式。

新加坡水利署台大

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