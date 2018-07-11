美拘捕蘋果前員工 涉為小鵬汽車竊取無人駕駛機密

2018-07-11 14:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



小鵬汽車。香港經濟日報 分享 facebook

美中貿易緊張再升級，美國總統川普多次指控大陸竊取知識產權，再有實證。美國當局日前在加州一個機場拘捕蘋果公司前員工張曉浪（Xiaolang Zhang），指控他為大陸企業小鵬汽車竊取無人駕駛汽車技術機密。

香港經濟日報報導，蘋果聲明表示，蘋果高度重視機密和保護知識產權，正配合當局調查，「將盡一切可能確保這人和其他相關涉案人士，為自己的行為負責」。

張曉浪的代表律師Tamara Crepet未回應。小鵬汽車則表示，涉事員工為張小浪，公司事前對事件並不知情。

路透報導，根據9日提交給美國聯邦法院的一份刑事訴狀，張曉浪曾為蘋果公司無人駕駛汽車研發團隊的一名硬體工程師，今年4月，他以孩子出生為由，申請待產假，並與家人回到大陸。

當他4月底返回美國後，向主管提出辭呈，表示要搬回大陸，為智慧電動車小鵬汽車工作。

張曉浪的上司之後發現，張曉浪曾大量搜尋機密資料庫，且於4月28日待產假期間，還到蘋果園區。

指控提到，張曉浪在無人駕駛汽車硬件實驗室內，取走了電路板及電腦伺服器，而他的同事也向他展示一個「自主研發的芯片」。

張曉浪向蘋果主管表示，他從實驗室拿走硬體，是因為想請調到蘋果內部的其他職務，認為有關硬件對他有用。

不過，張曉浪涉嫌將無人駕駛汽車電路板機密藍圖，下載到個人電腦，被認為足以「成為立即提起刑事指控的根據」。

美國聯邦調查局（FBI）人員6月27日搜查張曉浪的住所，並於上周六（7日），在聖荷西機場安檢站後拘捕Zhang。

張曉浪當時正準備登機飛往大陸，根據訴狀，張曉浪向聯邦調查局承認，他將蘋果無人駕駛汽車技術文件，下載到妻子的筆記型電腦，以便可以繼續查閱。

小鵬汽車發布聲明表示，張曉浪於入職當天簽署了知識產權合規文件，沒有記錄顯示他向小鵬汽車上報任何敏感和違規的情況。

公司上月得知FBI調查張曉浪，並已按規定封存了張曉浪的電腦和辦公用品，積極配合相關調查，小鵬汽車強調公司嚴格遵守中美法律，高度重視知識產權的保護，事前不了解此事。