中國又偷美國高科技？傳蘋果前員工竊取自駕車機密

2018-07-11 09:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美中貿易衝突升高，川普和美國官員多次指控中國竊取智慧財產權，雙方並已啟動加徵關稅措施之際，11日傳出一名前蘋果公司工程師涉嫌竊取蘋果的自駕車技術機密，7月7日準備前往中國時遭聯邦調查局（FBI）逮捕。

加州聖荷西聯邦法院的刑事訴狀指出，遭到逮捕的工程師名為Xiaolang Zhang，2015年12月進入蘋果任職，今年4月時準備離職轉赴中國廣州新創公司小鵬汽車工作前，違法下載重要文件。