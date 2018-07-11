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中國又偷美國高科技？傳蘋果前員工竊取自駕車機密

2018-07-11 09:47經濟日報 記者林奕榮╱即時報導

美中貿易衝突升高，川普和美國官員多次指控中國竊取智慧財產權，雙方並已啟動加徵關稅措施之際，11日傳出一名前蘋果公司工程師涉嫌竊取蘋果的自駕車技術機密，7月7日準備前往中國時遭聯邦調查局（FBI）逮捕。

加州聖荷西聯邦法院的刑事訴狀指出，遭到逮捕的工程師名為Xiaolang Zhang，2015年12月進入蘋果任職，今年4月時準備離職轉赴中國廣州新創公司小鵬汽車工作前，違法下載重要文件。

這名蘋果前員工是蘋果公司自動駕駛汽車研發團隊的硬體工程師，據稱他已向FBI承認，把公司無人車機密數據下載到妻子的筆記型電腦裡。

檢方指控一名準備前往中國小鵬汽車工作的蘋果前員工，非法獲取蘋果自駕車技術機密。 ...
檢方指控一名準備前往中國小鵬汽車工作的蘋果前員工，非法獲取蘋果自駕車技術機密。 美聯社
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