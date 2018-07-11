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投資人看好企業財報季 美股連4交易日收高

2018-07-11 06:38中央社 紐約10日綜合外電報導

由於投資人預期即將來臨的企業財報季表現亮麗，美股今天連續第4個交易日收高。

道瓊工業指數上揚143.07點或0.58%，以24919.66點作收。

標準普爾指數上揚9.67點或0.35%，收在2793.84點。

科技股那斯達克指數小漲3.00點或0.04%，收7759.20點。

美股科技股

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