投資人對企業財報季樂觀 歐股收高

2018-07-11 06:39 中央社 倫敦10日綜合外電報導



由於投資人對即將來臨企業財報季，尤其是美國企業財報感到樂觀，全球股市今天走高，歐股也收高。

倫敦FTSE 100指數上揚0.1%，以7692.04點作收。

法蘭克福DAX 30指數上揚0.5%，收在12609.85點。

巴黎CAC 40指數上漲0.7%，收5434.36點。