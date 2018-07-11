親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
泰洞穴搜救奇蹟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際
璀璨榮耀固特異

調查：日本新鮮人立志當社長的比率創新低

2018-07-11 00:35經濟日報 記者洪啟原╱即時報導

日本生產力中心（Japan Productivity Center）一項調查顯示，夢想成為公司社長的職場新鮮人比率創新低，主因是有更多員工不想因為追求升職而犧牲健康。

日本許多今年春季進入職場的新鮮人認為，自己應該在工作跟生活之間取得適度的平衡，而非在投入太多時間在工作上。

日本生產力中心客座研究員岩間夏希表示，「雇主剝削勞工和工時過長等議題，最近已引起大眾關注，因此現在的年輕人也強烈意識到為公司賣命的負面影響」。他也說，「愈來愈多人更優先規劃私人生活，希望工作時間相對縮短，且能被拔擢到晉升不會太高、也不會太低的職位 」。

這項調查是在過勞死（karoshi）議題引發關注之際，訪問1,644名新進員工。根據調查，選擇最想當公司社長的受訪者比率為10.3%，比前一年的調查降低2個百分點，也是這項調查1969年開始以來的最低點。

17.4%的受訪者「不在乎職位高低」，比率最高，其次為想追求「特定專業」職涯的16.5%。

在工作態度方面，「只想做個標準同事」的受訪者比率達到創新高的61.6%，比去年攀升4個百分點，而「想比別人更認真工作」的受訪者比率則下滑3.6個百分點至31.3%。

這項調查也詢問受訪者選擇去上班的原因，並提供四個選項。多數受訪者（41.1%）認為工作是「為了過快樂的生活」，目標是「變得更有錢」的受訪者比率以30.4%居次，但選擇此選項的比率卻是創新高。

排名第三的是「測試自我能力」的10%，創歷史最低水準，但這個選項過去曾是最多人選擇的目標。最後一個選項是「貢獻社會」，比率下滑0.4個百分點至8.8%。

職場過勞死職涯

相關新聞

泰國岩洞救援如在台灣 謝金河:這些人會吵架

2018-07-10 22:55

友邦海地大暴動！ 漲油價難維生計

2018-07-10 16:16

中國法院以間諜罪判一日本人關12年 創首例

2018-07-10 15:46

2020年前 星巴克全面禁用塑膠吸管

2018-07-10 15:19

OECD：美勞工權益落後 遠輸其他先進國

2018-07-10 15:07

星巴克推出不用吸管的塑膠杯蓋長這樣

2018-07-10 14:46

日本水災 旭酒造：獺祭有庫存 不會立即缺貨

2018-07-10 09:48

穆斯克人在泰國師生受困洞窟快閃現身 傳今在上海亮相

2018-07-10 08:31

三分之一主權基金 要減碼股市

2018-07-10 00:51

北極暖化衝擊漁牧業 意外迎來採礦新商機

2018-07-10 00:51

南極53國共管 政治考驗大

2018-07-10 00:51

英將擴大興建充電設施

2018-07-10 00:51

品管人才流失 日本製蒙塵

2018-07-10 00:51

JDI衝刺車用儀表板

2018-07-10 00:51

日企攻電動車功率半導體

2018-07-10 00:51

瑞薩擬跨足航太、健康照護

2018-07-10 00:51

鈷鋰商品炒家 當心踢鐵板

2018-07-10 00:51

日產爆排廢造假醜聞 2013年起竄改新車測試數據

2018-07-10 00:51

歐元兌美元 下半年估升4%

2018-07-10 00:46

美銀行Q2獲利 全靠減稅撐場

2018-07-10 00:46

英國金融業FDI劇減

2018-07-10 00:46

歐報復川普 番茄醬淪祭品

2018-07-10 00:46

梅伊軟脫歐 惹毛疑歐派

2018-07-10 00:45

歐QE退場 不受貿易戰影響

2018-07-10 00:42

日產汽車 承認排廢數據造假

2018-07-09 23:12

彭博資訊專欄／川普想壓低油價…緣木求魚

2018-07-09 00:58

前澤推試穿App 從短腿找到靈感

2018-07-09 00:01

派克的友善藥局 亞馬遜砸10億美元收購

2018-07-09 00:01

陳志豪妙點子 創能源業Uber

2018-07-09 00:01

美銀美林：油價上看120美元

2018-07-09 00:01

美開學購物季 提前開跑

2018-07-09 00:01

日退休基金 轉抱另類投資

2018-07-09 00:01

日豪雨成災 企業產線停擺

2018-07-09 00:01

年線攻防戰 國際金融充滿不穩定狀況

2018-07-05 13:25

搶搭印度成長列車 兩大變數：油價、持有時間

2018-07-04 15:18

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10
看更多

熱門文章

泰國岩洞救援行動 13人全數救出

2018-07-10 20:02

日本豪雨超過百死 防災模範生這次為何這麼慘

2018-07-10 00:51

星巴克推出不用吸管的塑膠杯蓋長這樣

2018-07-10 14:46

等不到主播… 鬍子大叔穿T恤報強震 日本觀眾傻眼

2018-07-10 10:56

路易王子受洗 威廉王子全家首次一起幸福亮相！

2018-07-10 08:36

泰國岩洞救出第11人 僅剩2人待救

2018-07-10 18:43

泰國岩洞救人 特斯拉迷你潛艇沒派上用場原因是...

2018-07-10 18:17

阿公背包客瀟灑遊世界 動機卻超悲催

2018-07-10 13:34

營救行動危機四伏 泰洞穴少年異常冷靜堅強

2018-07-10 21:09

影／惡媽餵兩歲兒吃狗食 阿嬤氣得報警告媳婦

2018-07-10 14:36

穆斯克人在泰國師生受困洞窟快閃現身 傳今在上海亮相

2018-07-10 08:31

生態的逆襲？大量水母堵塞發電廠的心酸真相

2018-07-10 07:45

泰洞穴救援指揮官：將一次救出最後受困5人

2018-07-10 15:06

泰北洞穴救援近18天 13人獲救大事紀

2018-07-10 21:34

川普顧問被比中指 氣得丟掉2400元的壽司

2018-07-10 17:13

德州2歲娃在家中發現槍 舉槍射自己頭部

2018-07-10 10:00

日產爆排廢造假醜聞 2013年起竄改新車測試數據

2018-07-10 00:51

泰國少年足球隊 將錯過飛俄羅斯看世足決賽

2018-07-10 12:43

日本豪雨／主要防地震 對水災缺危機感

2018-07-10 00:55

聯合國官員：部分叛逃的北韓餐廳女服務生 真的是被騙

2018-07-10 15:17

日本遭遇36年最嚴重水災 已奪156人性命

2018-07-10 16:51

道瓊大漲320點 貿易疑慮暫放兩旁 企業獲利擺中間

2018-07-10 06:50

脫困足球小將許願 行善唸佛謝恩人

2018-07-10 12:55

泰國岩洞救援如在台灣 謝金河:這些人會吵架

2018-07-10 22:55

泰國岩洞救出第10人 剩餘3人拚今天全救出

2018-07-10 17:57

新的驗血方法 精準測出你還能活多久

2018-07-10 22:58

影／「梅伊的計畫如糞便！」 看懂兩脫歐重臣為何離職

2018-07-10 13:02

保守派努力有成 美出現1930年代以來首個保守最高法院　

2018-07-10 12:12

歹毒！92歲阿公哭訴莫名遭圍毆 被嗆「滾回墨西哥」

2018-07-10 14:31

影／比台灣飛新加坡還快！ 俄補給船打破太空旅程紀錄

2018-07-10 16:03

三分之一主權基金 要減碼股市

2018-07-10 00:51

麥當勞漢堡放六年「樣子不差」 上網拍賣卻被eBay要求下架

2018-07-10 16:35

日本水災 旭酒造：獺祭有庫存 不會立即缺貨

2018-07-10 09:48

穆斯克今現身上海與官員同台 在陸設廠進展值得關注

2018-07-10 06:27

川普提名卡瓦諾 出任大法官

2018-07-10 09:10

支持美主導反IS聯盟 台宣布捐100萬美元

2018-07-10 06:53

與貿易戰無關 三張表告訴你美國離經濟衰退不遠了

2018-07-10 14:22

品管人才流失 日本製蒙塵

2018-07-10 00:51

澳洲最特別閨密 一起捐卵讓兒女滿天下

2018-07-10 13:19

泰北洞穴救援行動 路透：又兩人獲救出洞

2018-07-10 17:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top