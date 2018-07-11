調查：日本新鮮人立志當社長的比率創新低

2018-07-11 00:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 洪啟原 ╱即時報導



日本生產力中心（Japan Productivity Center）一項調查顯示，夢想成為公司社長的職場新鮮人比率創新低，主因是有更多員工不想因為追求升職而犧牲健康。

日本許多今年春季進入職場的新鮮人認為，自己應該在工作跟生活之間取得適度的平衡，而非在投入太多時間在工作上。

日本生產力中心客座研究員岩間夏希表示，「雇主剝削勞工和工時過長等議題，最近已引起大眾關注，因此現在的年輕人也強烈意識到為公司賣命的負面影響」。他也說，「愈來愈多人更優先規劃私人生活，希望工作時間相對縮短，且能被拔擢到晉升不會太高、也不會太低的職位 」。

這項調查是在過勞死（karoshi）議題引發關注之際，訪問1,644名新進員工。根據調查，選擇最想當公司社長的受訪者比率為10.3%，比前一年的調查降低2個百分點，也是這項調查1969年開始以來的最低點。

17.4%的受訪者「不在乎職位高低」，比率最高，其次為想追求「特定專業」職涯的16.5%。

在工作態度方面，「只想做個標準同事」的受訪者比率達到創新高的61.6%，比去年攀升4個百分點，而「想比別人更認真工作」的受訪者比率則下滑3.6個百分點至31.3%。

這項調查也詢問受訪者選擇去上班的原因，並提供四個選項。多數受訪者（41.1%）認為工作是「為了過快樂的生活」，目標是「變得更有錢」的受訪者比率以30.4%居次，但選擇此選項的比率卻是創新高。

排名第三的是「測試自我能力」的10%，創歷史最低水準，但這個選項過去曾是最多人選擇的目標。最後一個選項是「貢獻社會」，比率下滑0.4個百分點至8.8%。