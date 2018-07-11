這個夏天…油價居高不下

2018-07-11 01:08 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



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挪威數百名石油工人10日起因薪資爭議發動罷工，導致殼牌關閉一處油田，使挪威石油生產六年來首度因罷工而受抑制，加上日本、南韓及台灣可能提前停止進口伊朗石油，且夏季用油旺季屆臨，國際油價10日盤中漲逾1%。專家預期，國際油價在8月底前都將居高不下。

倫敦布侖特原油9月期貨10日盤中漲1.8%，報每桶79.47美元；紐約西德州8月期貨也漲1.1%至每桶74.66美元。

挪威共669名鑽油工人10日集體罷工，迫使殼牌開始關閉日產約2.3萬桶原油的Knarr油田作業，為挪威2012年來石油與天然氣生產首度因罷工而受干擾。

經濟日報提供 分享 facebook 此外，美國總統川普威脅將使伊朗石油出口量降到零；油國組織及俄羅斯雖決定增產，但市場擔心增產量不足以彌補伊朗供給減少的缺口；由於夏季向來是石油需求旺季，預期整個夏天油價將居高不下。避險基金經理人上周也增加原油多單部位。

美國11月4日起才對伊朗恢復經濟制裁，但亞洲的伊朗石油買主已提前行動。消息人士指出，若美國不給予日本「豁免」待遇，日本9月後便不再進口伊朗石油；南韓由於油輪保險及租船等因素，進口量可能7月就面臨問題，買主已經避開伊朗的凝結油；台灣台塑化也準備停止購買。

南韓能源經濟研究所專家指出，「由於川普政府的作為一向難以預測，亞洲煉油廠及石化業者都自願提前停止停購」。

日本今年上半年平均每天從伊朗進口原油14萬桶，比2015年時增加32%；南韓同期間進口量減少30%，為8.1萬桶；台灣三年前進口量為0，今年為1.1萬桶。