親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
泰洞穴搜救奇蹟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際
璀璨榮耀固特異

伊爾艾朗專欄／金融市場的四個不確定

2018-07-11 02:17經濟日報 彭博專欄

乍看之下，今年來美國金融市場似乎缺乏方向，標普500指數目前價位與去年底差不多。但這段期間內美股並不平靜，其他市場亦然。有四種不確定因素造就了上半年市場的表現，而這四股力量到下半年將更明顯。

上半年金融市場的表現可用「分歧」二字道盡。目前美股標普500與道瓊工業指數雖與去年底的水準相近，但那斯達克指數卻上漲逾9%，新興股市指數則跌約9%。美元匯率指數比2月時谷底回升逾7%，新興貨幣則普遍貶值，國際油價則漲到2014年11月來高點。

公債市場也不能倖免。10年期美債殖利率如坐雲霄飛車，但與義大利及一些新興市場公債相比仍只是小菜一碟。美債殖利率曲線愈來愈平緩，令一些人士擔心美國經濟成長即將減緩。

「分歧」走勢是由四項因素造成。首先從經濟面觀察，今年初各界普遍相信全球經濟將同步加速成長，但之後各國經濟表現與貨幣政策開始出現分歧。原因很簡單，就是只有美國經濟受成長政策之助而表現強勁。

第二是流動性。美國聯準會（Fed）上半年共升息2碼，並持續縮減資產負債表，使全球流動性開始退潮，美元尤其明顯。加上主要央行面對資產價格動盪，卻不願對市場「信心喊話」，導致市場波動更大。如果歐洲央行（ECB）當真於今年底結束購債計畫，市場流動性將益發吃緊。

第三是技術面。當流動性縮減，且風險意識上升時，各市場的技術面差異便更受重視。新興市場由於專業投資人較少，加上指數型金融產品當道，技術面引發的骨牌效應比基本面因素更容易衝擊市場。

第四是企業營運環境。美國擴大貿易戰，並威脅將限制外人投資與技術移轉，使投資人憂慮加深。美國總統川普的保護貿易措施雖可能只是談判策略，最終仍能守住自由貿易體系，並解決一些有關智慧財產及非關稅障礙的問題，但發生政策錯誤及意外事件的風險確實已升高。

以上四項不確定因素不大可能在短期內消除，因此下半年全球經濟與金融市場仍將表現分歧，動盪幅度擴大也將在所難免。

（作者Mohamed El-Erian是安聯集團首席經濟顧問）

標普新興市場美股

相關新聞

這個夏天…油價居高不下

2018-07-11 01:08

東南亞叫車巨頭 跨界服務

2018-07-11 01:12

談建廠抵免關稅？特斯拉CEO急赴大陸

2018-07-10 23:56

全球糧食進口成本 逼近新高

2018-07-11 01:12

Uber進軍電動滑板車租賃

2018-07-11 01:12

土國總統擴權 掌控財政貨幣

2018-07-11 01:12

才就職數小時…土耳其總統擴權 里拉狂瀉

2018-07-11 01:12

淡馬錫放慢投資步伐

2018-07-11 01:10

菲逆差擴大 匯價有壓

2018-07-11 01:10

新興市場錢景 掀多空論戰

2018-07-11 01:10

美企上季獲利 可望大爆發

2018-07-11 01:10

日本SUBARU砸410億 拚品質升級

2018-07-11 00:04

長城汽車攜手BMW 搶電動車版圖

2018-07-11 00:00

川普訪歐前虧梅伊「見普亭比見妳容易」　還向強森送暖

2018-07-10 23:07

泰國岩洞救援如在台灣 謝金河:這些人會吵架

2018-07-10 22:55

友邦海地大暴動！ 漲油價難維生計

2018-07-10 16:16

中國法院以間諜罪判一日本人關12年 創首例

2018-07-10 15:46

2020年前 星巴克全面禁用塑膠吸管

2018-07-10 15:19

OECD：美勞工權益落後 遠輸其他先進國

2018-07-10 15:07

星巴克推出不用吸管的塑膠杯蓋長這樣

2018-07-10 14:46

日本水災 旭酒造：獺祭有庫存 不會立即缺貨

2018-07-10 09:48

穆斯克人在泰國師生受困洞窟快閃現身 傳今在上海亮相

2018-07-10 08:31

三分之一主權基金 要減碼股市

2018-07-10 00:51

北極暖化衝擊漁牧業 意外迎來採礦新商機

2018-07-10 00:51

南極53國共管 政治考驗大

2018-07-10 00:51

英將擴大興建充電設施

2018-07-10 00:51

品管人才流失 日本製蒙塵

2018-07-10 00:51

JDI衝刺車用儀表板

2018-07-10 00:51

日企攻電動車功率半導體

2018-07-10 00:51

瑞薩擬跨足航太、健康照護

2018-07-10 00:51

鈷鋰商品炒家 當心踢鐵板

2018-07-10 00:51

日產爆排廢造假醜聞 2013年起竄改新車測試數據

2018-07-10 00:51

歐元兌美元 下半年估升4%

2018-07-10 00:46

美銀行Q2獲利 全靠減稅撐場

2018-07-10 00:46

英國金融業FDI劇減

2018-07-10 00:46

歐報復川普 番茄醬淪祭品

2018-07-10 00:46

彭博資訊專欄／川普想壓低油價…緣木求魚

2018-07-09 00:58

前澤推試穿App 從短腿找到靈感

2018-07-09 00:01

派克的友善藥局 亞馬遜砸10億美元收購

2018-07-09 00:01
看更多

熱門文章

泰國岩洞救援行動 13人全數救出

2018-07-10 20:02

星巴克推出不用吸管的塑膠杯蓋長這樣

2018-07-10 14:46

等不到主播… 鬍子大叔穿T恤報強震 日本觀眾傻眼

2018-07-10 10:56

路易王子受洗 威廉王子全家首次一起幸福亮相！

2018-07-10 08:36

泰國岩洞救出第11人 僅剩2人待救

2018-07-10 18:43

泰國岩洞救人 特斯拉迷你潛艇沒派上用場原因是...

2018-07-10 18:17

營救行動危機四伏 泰洞穴少年異常冷靜堅強

2018-07-10 21:09

阿公背包客瀟灑遊世界 動機卻超悲催

2018-07-10 13:34

影／惡媽餵兩歲兒吃狗食 阿嬤氣得報警告媳婦

2018-07-10 14:36

穆斯克人在泰國師生受困洞窟快閃現身 傳今在上海亮相

2018-07-10 08:31

生態的逆襲？大量水母堵塞發電廠的心酸真相

2018-07-10 07:45

泰北洞穴救援近18天 13人獲救大事紀

2018-07-10 21:34

川普顧問被比中指 氣得丟掉2400元的壽司

2018-07-10 17:13

泰洞穴救援指揮官：將一次救出最後受困5人

2018-07-10 15:06

德州2歲娃在家中發現槍 舉槍射自己頭部

2018-07-10 10:00

泰國少年足球隊 將錯過飛俄羅斯看世足決賽

2018-07-10 12:43

新的驗血方法 精準測出你還能活多久

2018-07-10 22:58

泰國岩洞救援如在台灣 謝金河:這些人會吵架

2018-07-10 22:55

聯合國官員：部分叛逃的北韓餐廳女服務生 真的是被騙

2018-07-10 15:17

日本遭遇36年最嚴重水災 已奪156人性命

2018-07-10 16:51

道瓊大漲320點 貿易疑慮暫放兩旁 企業獲利擺中間

2018-07-10 06:50

脫困足球小將許願 行善唸佛謝恩人

2018-07-10 12:55

泰國岩洞救出第10人 剩餘3人拚今天全救出

2018-07-10 17:57

影／「梅伊的計畫如糞便！」 看懂兩脫歐重臣為何離職

2018-07-10 13:02

歹毒！92歲阿公哭訴莫名遭圍毆 被嗆「滾回墨西哥」

2018-07-10 14:31

影／比台灣飛新加坡還快！ 俄補給船打破太空旅程紀錄

2018-07-10 16:03

保守派努力有成 美出現1930年代以來首個保守最高法院　

2018-07-10 12:12

麥當勞漢堡放六年「樣子不差」 上網拍賣卻被eBay要求下架

2018-07-10 16:35

日本水災 旭酒造：獺祭有庫存 不會立即缺貨

2018-07-10 09:48

與貿易戰無關 三張表告訴你美國離經濟衰退不遠了

2018-07-10 14:22

穆斯克今現身上海與官員同台 在陸設廠進展值得關注

2018-07-10 06:27

川普提名卡瓦諾 出任大法官

2018-07-10 09:10

支持美主導反IS聯盟 台宣布捐100萬美元

2018-07-10 06:53

澳洲最特別閨密 一起捐卵讓兒女滿天下

2018-07-10 13:19

麻原彰晃第4女兒 同意領回父親骨灰

2018-07-10 22:40

金正恩沒見美國務卿龐培歐原來是去看馬鈴薯？

2018-07-10 16:22

颱風瑪莉亞也襲日 宮古島5.5萬人被勸撤離

2018-07-10 21:51

台ADR跟隨台股全漲 友達大漲逾11%

2018-07-10 07:03

杜特蒂施政淨滿意度 跌至就任以來新低

2018-07-10 22:01

泰北洞穴救援行動 路透：又兩人獲救出洞

2018-07-10 17:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top