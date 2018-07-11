伊爾艾朗專欄／金融市場的四個不確定

2018-07-11 02:17 經濟日報 彭博專欄



乍看之下，今年來美國金融市場似乎缺乏方向，標普500指數目前價位與去年底差不多。但這段期間內美股並不平靜，其他市場亦然。有四種不確定因素造就了上半年市場的表現，而這四股力量到下半年將更明顯。

上半年金融市場的表現可用「分歧」二字道盡。目前美股標普500與道瓊工業指數雖與去年底的水準相近，但那斯達克指數卻上漲逾9%，新興股市指數則跌約9%。美元匯率指數比2月時谷底回升逾7%，新興貨幣則普遍貶值，國際油價則漲到2014年11月來高點。

公債市場也不能倖免。10年期美債殖利率如坐雲霄飛車，但與義大利及一些新興市場公債相比仍只是小菜一碟。美債殖利率曲線愈來愈平緩，令一些人士擔心美國經濟成長即將減緩。

「分歧」走勢是由四項因素造成。首先從經濟面觀察，今年初各界普遍相信全球經濟將同步加速成長，但之後各國經濟表現與貨幣政策開始出現分歧。原因很簡單，就是只有美國經濟受成長政策之助而表現強勁。

第二是流動性。美國聯準會（Fed）上半年共升息2碼，並持續縮減資產負債表，使全球流動性開始退潮，美元尤其明顯。加上主要央行面對資產價格動盪，卻不願對市場「信心喊話」，導致市場波動更大。如果歐洲央行（ECB）當真於今年底結束購債計畫，市場流動性將益發吃緊。

第三是技術面。當流動性縮減，且風險意識上升時，各市場的技術面差異便更受重視。新興市場由於專業投資人較少，加上指數型金融產品當道，技術面引發的骨牌效應比基本面因素更容易衝擊市場。

第四是企業營運環境。美國擴大貿易戰，並威脅將限制外人投資與技術移轉，使投資人憂慮加深。美國總統川普的保護貿易措施雖可能只是談判策略，最終仍能守住自由貿易體系，並解決一些有關智慧財產及非關稅障礙的問題，但發生政策錯誤及意外事件的風險確實已升高。

以上四項不確定因素不大可能在短期內消除，因此下半年全球經濟與金融市場仍將表現分歧，動盪幅度擴大也將在所難免。

（作者Mohamed El-Erian是安聯集團首席經濟顧問）