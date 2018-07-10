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川普訪歐前虧梅伊「見普亭比見妳容易」　還向強森送暖

2018-07-10 23:07聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

美國總統川普10日表示，見俄羅斯總統普亭比跟英國首相梅伊見面還容易，認為英國目前「有點混亂」，而會晤梅伊在地緣政治上的敵人普亭，則將是他這趟歐洲行最簡單的部分。此外，讓梅伊可能感到更不爽的是，川普對剛辭去外相的強森送暖。

在準備飛往布魯塞爾參加北約峰會時，川普告訴記者說：「強森是我的朋友。他對我非常非常好。非常支持。也許我到了那裡會跟他談談。我喜歡強森。我一直很喜歡他。」

圖為川普去年在北約峰會上跟強森（左）和梅伊（左二）互動情形。美聯社
圖為川普去年在北約峰會上跟強森（左）和梅伊（左二）互動情形。美聯社
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梅伊川普普亭

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