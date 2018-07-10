川普訪歐前虧梅伊「見普亭比見妳容易」 還向強森送暖

2018-07-10 23:07 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



美國總統川普10日表示，見俄羅斯總統普亭比跟英國首相梅伊見面還容易，認為英國目前「有點混亂」，而會晤梅伊在地緣政治上的敵人普亭，則將是他這趟歐洲行最簡單的部分。此外，讓梅伊可能感到更不爽的是，川普對剛辭去外相的強森送暖。